伯贤时隔12年的首个单独亚洲巡演的压轴安可演唱会 《Lonsdaleite [dot]》即将搬上大银幕！创造新历史

男团EXO的伯贤时隔12年的首个solo亚洲巡演的压轴安可演唱会 《Lonsdaleite [dot]》搬上大银幕！伯贤的solo巡演於2024年3月起由首尔开始，横跨亚洲13个城市，捕捉了无数难忘的时刻。

观众们可以在戏院内重温伯贤华丽的舞蹈和完美的现场演唱，除了〈Bambi〉、〈Candy〉等多首热门歌曲，《Lonsdaleite [dot]》内有伯贤的独家访问和幕后花絮，让我们更深入了解伯贤的心路历程。



电影除了2D外，亦使用了 ScreenX、4DX 和 ULTRA 4DX 等格式，体验比以往任何时候都更宽阔、更生动！是时候再次感受伯贤令人兴奋的舞台了！《BAEKHYUN: Lonsdaleite [dot] IN CINEMAS》11月29日起紧贴韩国，在香港及澳门戏院公开。门票皆已公开发售。

▼预告，11月29日起 2D, 4DX, ScreenX, ULTRA 4DX 紧贴韩国，在香港及澳门戏院公开。



百老汇院线：B+ cinema apm、MY CINEMA YOHO MALL、PREMIERE ELEMENTS、MOViE MOViE Pacific Place、MOViE MOViE Cityplaza、PACIFIC ifc

MCL院线：Festival Grand、K11 Art House、MCL Movie Town、MCL德福

CGV 院线：CGV D2 Place (香港)

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