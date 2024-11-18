等了好久！人气网综《出差十五夜》将以「SM 30周年」特辑回归，大家想看谁出演节目呢？

《出差十五夜》是罗暎锡PD亲自到各地方，和他们进行游戏的「独自出差计划」，只要呼叫～罗PD就会跑过去！

之前罗PD曾到 Antenna、BH娱乐、Artist Company、YG、HYBE、STARSHIP 等公司「出差」，当时就有不少观众在敲碗 SM 特辑，现在终於等到啦！



17日下午，十五夜在官方 IG 帐号写下：「出差好久不见」的留言和公开一张照片。照片中有庆祝 SM 30周年的背板和气球，在迎来30周年之际，制作组将与哪些SM艺人展开游戏对决呢？备受关注。



当天有粉丝在 SHINee 珉豪的签售会上询问：「听说起范（Key）欧巴拍摄《出差十五夜》，欧巴你也会参加吗？」珉豪表示每团只会有一个成员参加。在这种情况下，哪些艺人会出演节目展现综艺感？让粉丝们都相当期待！

而1995年2月14日创立的 SM 明年即将迎来创立30周年，日前也已经预告各种线上与线下活动。包含所属艺人们总动员的「SMTOWN LIVE」演唱会、SMTOWN 专辑、K-POP和古典音乐相结合的管弦乐队现场演出、30周年纪念品牌胶卷等。



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