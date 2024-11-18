《2024 MAMA》三高人氣男團 TXT、ENHYPEN、ZB1 組成「限定樂團」五位最終成員公開！

《2024 MAMA》驚喜劇透又來了～！不是當天才公開，是今天就公開！不得不說今年《MAMA》真的太讓人期待了～看點超多。

超強顏值&才華的綜合體將在《2024 MAMA AWARDS》中爆發！每年以獨特的視覺效果和多樣的表演成為全球KPOP樂迷引頸期盼的熱門頒獎典禮《MAMA》，提前公開了三組男團合作的樂隊特別舞台成員，進一步提高了大眾的期待值。

這組只有在《MAMA》舞台上可以看到的限定樂團組合名為「自體發光 TOENZE」，



五位成員分別是 TOMORROW X TOGETHER 的杋圭和休寧凱、



ENHYPEN 的 JAY、



ZEROBASEONE 的金泰來和韓維辰。



擁有壓倒性表演和多才多藝實力的成員們聚在一起，將展開打破彼此概念界限的舞台，共同呈現出一首具有時光穿梭感的歌曲，帶觀眾們重回1995年，捕捉當時的情感和學生時代的無畏氣概。

值得一提的是，他們都曾獲得過《MAMA》的最佳新人獎，TXT（2019年）、ENHYPEN（2021年）、ZB1（2023年），這一共通點也讓彼此更加親近。杋圭、休寧凱、金泰來分享了他們在學校時期參加樂隊的經歷，展現了將帶來精彩舞台的堅定決心，這支5人組成的「自體發光 TOENZE」樂團舞台將於11月22日（週五）在日本大阪巨蛋舉行的第一章節中登場。



《2024 MAMA》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 和 Mnet Plus 向全球進行直播。

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