《一箱情緣》公開最新劇照！孔劉帶現任妻子和前妻聚餐，氛圍詭異

全新Netflix原創韓劇《一箱情緣》中，孔劉和徐玄振將因神秘的婚姻而糾纏在一起。

《一箱情緣》於18日公開最新劇照，預告了關於期限婚姻的故事和人物關係。 劇中孔劉飾演的「韓正元」和徐玄振飾演的「盧仁智」首次亮相。 他們開始了一段相當特殊的婚姻生活，兩人之間彷彿有著某種相似卻又空虛的氛圍。兩人關係的變化也在劇照中有所暗示。 韓正元的家中，盧仁智的溫暖漸漸融入，曾經遭遇噩夢的她，終於能像普通人一樣安然入睡。



另一對夫妻也登場。 「李書妍」（鄭允荷 飾）的和尹志悟（趙伊建 飾），眼神中透露出無法捉摸的微妙氣氛，極大地增加了緊張感。李書妍在前夫現任妻子和現任丈夫面前，故意擦拭韓正元嘴角的場景暗示了兩對夫妻之間湧動的暗潮。



劇組人員表示：「真實與虛假交織的婚姻背後會藏著什麼秘密？ 期限婚姻結束後，又將會有什麼等待著他們？ 請大家關注劇情的發展。」

《一箱情緣》講述因湖邊浮出的旅行箱而開始被揭露的秘密婚介夫婦，以及旅行箱中一對男女可疑的結婚故事; 故事背景設定為高級婚介服務，他們為顧客量身定製尋找合約期限只有一年的配偶，該劇將於29日首播。

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