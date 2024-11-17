台灣「美食天堂」瞬間變「地獄」XD 鄭智善狂餵金淑，吃貨也吃到要吐～XD

名主持人金淑、名演員羅美蘭以及以《黑白大廚：料理階級大戰》全球爆紅的名廚鄭智善，台灣美食之旅Vlog下集已公開！鄭智善第二天又推薦了什麼料理呢？竟一度讓金淑喊「地獄」！

*上集內容回顧：

‎〈羅美蘭原來是和金淑&《黑白大廚》鄭智善一同來台灣！鄭智善台灣美食攻略公開〉‎

接續上集〈連金淑和羅美蘭都無法競爭；；主廚鄭智善無盡的台灣美食旅遊攻略〉，下集是〈從來沒有這個規模！吃貨也驚訝的超大型台灣料理登場！！！〉，金淑一行人由鄭智善帶隊繼續吃，隔日早餐吃飯店（阿樹國際旅店）附近的「古味台灣料理」，四個人點了七道台菜！「吃貨」金淑一看就覺得太多了，不過還是吃得很開心，想拍羅美蘭畫面的時候一度被鄭智善提醒：「姐姐，請繼續吃！」



接著到西門町，羅美蘭表示要拍知名的彩虹馬路「6號彩虹」，才拍兩秒，鄭智善就趕著要吃東西了，直奔「阿宗麵線」去。下一站吃鄭智善和李連福吃過的「三兄妹雪花冰」嚐嚐來台必吃的芒果冰，還外帶「幸福堂小籠包」特別的黑糖珍珠小籠包。金淑已經飽到不想吃了，但一直被鄭智善強迫餵食，看著外帶走的許多小吃忍不住喊：「這是食物地獄……」



這還沒完，上集預告的超狂「御廚巨籠宴」巨大蒸籠終於出現！每個人紛紛錄影起來，金淑驚呼好幾次，覺得光用看的就飽了。鄭智善依然很貼心地餵食金淑，金淑拿著造型包子對鏡頭吐苦水：「後面的智善廚師一直在餵我吃東西……我要吐了……」最後下結論「以後不能和她一起旅行了」。



在九份掃了好幾盒「聖比德咖啡牛軋餅」後，他們吃了「嚮辣和牛麻辣鍋」，金淑很推薦，不過離開時似乎帶著意思無奈：「我們停止進食吧！還要吃嗎？」鄭智善給肯定回答，金淑：「是不是搞錯了……」應該要暈了XDD。



▼完整影片



看完影片的網友說：「鄭智善真搞笑，簡直就是在養金淑……」、「竟然和韓國最棒的中式廚師一起做吃播，真的很想去台灣」、「一般看吃播影片就會餓，但這裡光看這就飽了，看起來好好吃啊，想去台灣了」、「鄭智善廚師非常有魅力」、「姐姐們真的太厲害了顆顆顆」、「顆顆顆姐姐們好可愛顆顆顆，明明說吃飽了，卻默默繼續吃的級別真了不起」、「因姐姐們代理滿足，總有一天一定要去看看~~」、「現在看起來臉越來越圓了顆顆❤」、「真的像小淑姐說的那樣，不吃光看就飽了顆顆」……等等。

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