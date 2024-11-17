台湾「美食天堂」瞬间变「地狱」！郑智善狂喂金淑，吃货也吃到要吐～XD

名主持人金淑、名演员罗美兰以及以《黑白大厨：料理阶级大战》全球爆红的名厨郑智善，台湾美食之旅Vlog下集已公开！郑智善第二天又推荐了什么料理呢？竟一度让金淑喊「地狱」！

*上集内容回顾：

‎〈罗美兰原来是和金淑&《黑白大厨》郑智善一同来台湾！郑智善台湾美食攻略公开〉‎

接续上集〈连金淑和罗美兰都无法竞争；；主厨郑智善无尽的台湾美食旅游攻略〉，下集是〈从来没有这个规模！吃货也惊讶的超大型台湾料理登场！！！〉，金淑一行人由郑智善带队继续吃，隔日早餐吃饭店（阿树国际旅店）附近的「古味台湾料理」，四个人点了七道台菜！「吃货」金淑一看就觉得太多了，不过还是吃得很开心，想拍罗美兰画面的时候一度被郑智善提醒：「姐姐，请继续吃！」



接著到西门町，罗美兰表示要拍知名的彩虹马路「6号彩虹」，才拍两秒，郑智善就赶著要吃东西了，直奔「阿宗面线」去。下一站吃郑智善和李连福吃过的「三兄妹雪花冰」尝尝来台必吃的芒果冰，还外带「幸福堂小笼包」特别的黑糖珍珠小笼包。金淑已经饱到不想吃了，但一直被郑智善强迫喂食，看著外带走的许多小吃忍不住喊：「这是食物地狱……」



这还没完，上集预告的超狂「御厨巨笼宴」巨大蒸笼终於出现！每个人纷纷录影起来，金淑惊呼好几次，觉得光用看的就饱了。郑智善依然很贴心地喂食金淑，金淑拿著造型包子对镜头吐苦水：「后面的智善厨师一直在喂我吃东西……我要吐了……」最后下结论「以后不能和她一起旅行了」。



在九份扫了好几盒「圣比德咖啡牛轧饼」后，他们吃了「向辣和牛麻辣锅」，金淑很推荐，不过离开时似乎带著意思无奈：「我们停止进食吧！还要吃吗？」郑智善给肯定回答，金淑：「是不是搞错了……」应该要晕了XDD。



▼完整影片



看完影片的网友说：「郑智善真搞笑，简直就是在养金淑……」、「竟然和韩国最棒的中式厨师一起做吃播，真的很想去台湾」、「一般看吃播影片就会饿，但这里光看这就饱了，看起来好好吃啊，想去台湾了」、「郑智善厨师非常有魅力」、「姐姐们真的太厉害了颗颗颗」、「颗颗颗姐姐们好可爱颗颗颗，明明说吃饱了，却默默继续吃的级别真了不起」、「因姐姐们代理满足，总有一天一定要去看看~~」、「现在看起来脸越来越圆了颗颗❤」、「真的像小淑姐说的那样，不吃光看就饱了颗颗」……等等。

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