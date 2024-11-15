歷史性的一刻！男團 THE BOYZ 完整體離開老東家、簽約新公司，但很可能會失去團名

THE BOYZ 的團員們還能夠一起活動，相信是粉絲們最樂見的情況，但可能會走向更改團名這一步。

根據韓媒텐아시아的最新獨家報導，THE BOYZ（成員：上淵、JACOB、泳勳、賢在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鶴年、善旴、ERIC）受到歌手MC夢的支持，告別了原所屬經紀公司 IST 娛樂，並與 One Hundred 簽訂了專屬合約。據說，所有成員基於深厚的革命情感&義氣而決定全員一起換到新公司。 團隊將從12月中旬開始以 One Hundred 旗下團體展開活動。



One Hundred 是歌手MC夢和P_Arc集團的車會長共同成立與投資的演藝企畫公司，旗下子公司包括擁有VIVIZ、李昇基和SHINee泰民的Big Planet Made娛樂，以及擁有 EXO-CBX（CHEN、伯賢、XIUMIN）所屬的公司 INB100 等藝人。



而 THE BOYZ 能否保住團隊名字還有待觀察。 THE BOYZ 的商標權目前仍歸所屬公司IST娛樂所有，目前有關商標權的討論才剛開始，雙方正就名稱轉讓問題進行協商。如果協商破裂，可能會以新團名活動。



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