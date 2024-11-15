历史性的一刻！男团 THE BOYZ 完整体离开老东家、签约新公司，但很可能会失去团名

THE BOYZ 的团员们还能够一起活动，相信是粉丝们最乐见的情况，但可能会走向更改团名这一步。

根据韩媒텐아시아的最新独家报导，THE BOYZ（成员：上渊、JACOB、泳勋、贤在、柱延、KEVIN、NEW、Q、周鹤年、善旴、ERIC）受到歌手MC梦的支持，告别了原所属经纪公司 IST 娱乐，并与 One Hundred 签订了专属合约。据说，所有成员基於深厚的革命情感&义气而决定全员一起换到新公司。 团队将从12月中旬开始以 One Hundred 旗下团体展开活动。



One Hundred 是歌手MC梦和P_Arc集团的车会长共同成立与投资的演艺企画公司，旗下子公司包括拥有VIVIZ、李升基和SHINee泰民的Big Planet Made娱乐，以及拥有 EXO-CBX（CHEN、伯贤、XIUMIN）所属的公司 INB100 等艺人。



而 THE BOYZ 能否保住团队名字还有待观察。 THE BOYZ 的商标权目前仍归所属公司IST娱乐所有，目前有关商标权的讨论才刚开始，双方正就名称转让问题进行协商。如果协商破裂，可能会以新团名活动。



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