金秀賢被選為「Jo Malone London」高級香氛品牌的亞洲形象大使：「完美符合所有條件」

「韓劇男神」金秀賢被選為亞洲品牌大使！這種奢華高級的氛圍感，由他來當代表形象真的是再適合不過啦～。

今天（14日）最新消息，英國倫敦的知名香氛品牌「Jo Malone London」選定了金秀賢為亞洲品牌大使，表示：「我們很期待演員金秀賢能夠傳達品牌的故事和豐富多樣的內容。」



全球品牌總負責人喬·丹西（Jo Dancey）也表達了與金秀賢合作的喜悅：「我們非常高興能夠與金秀賢合作，讓他成為品牌的代言人。」

她接著表示：「金秀賢對優質內容的熱情和努力與 Jo Malone London 所追求的工匠精神密切相關。他在螢幕內外與全球觀眾溝通的能力使他成為 Jo Malone London 理想的品牌代言人，條件完美符合。」

此外，金秀賢今年因出演熱門韓劇《淚之女王》讓觀眾留下了深刻印象。明年，他將攜手曹寶兒主演 Disney+ 全新韓劇《山寨人生》與大家見面。該劇背景設定在1997年韓國金融危機到2000年初，描述平凡男人「金成俊」（金秀賢 飾），投身名牌假貨市場後，成為叱吒風雲「山寨王」的故事，是一部黑色喜劇。



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