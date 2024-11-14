金秀贤被选为「Jo Malone London」高级香氛品牌的亚洲形象大使：「完美符合所有条件」

「韩剧男神」金秀贤被选为亚洲品牌大使！这种奢华高级的氛围感，由他来当代表形象真的是再适合不过啦～。

今天（14日）最新消息，英国伦敦的知名香氛品牌「Jo Malone London」选定了金秀贤为亚洲品牌大使，表示：「我们很期待演员金秀贤能够传达品牌的故事和丰富多样的内容。」



全球品牌总负责人乔・丹西（Jo Dancey）也表达了与金秀贤合作的喜悦：「我们非常高兴能够与金秀贤合作，让他成为品牌的代言人。」

她接著表示：「金秀贤对优质内容的热情和努力与 Jo Malone London 所追求的工匠精神密切相关。他在萤幕内外与全球观众沟通的能力使他成为 Jo Malone London 理想的品牌代言人，条件完美符合。」

此外，金秀贤今年因出演热门韩剧《泪之女王》让观众留下了深刻印象。明年，他将携手曹宝儿主演 Disney+ 全新韩剧《山寨人生》与大家见面。该剧背景设定在1997年韩国金融危机到2000年初，描述平凡男人「金成俊」（金秀贤 饰），投身名牌假货市场后，成为叱吒风云「山寨王」的故事，是一部黑色喜剧。



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