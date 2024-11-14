〈APT.〉熱潮持續延燒！BLACKPINK Rosé繼劉在錫後將與李泳知見面登上《劉Quiz》&《李泳知的彩虹》

人氣女團 BLACKPINK 成員 Rosé 的新歌 solo 大成功！引爆模仿熱潮，也將接連出演熱門綜藝節目，讓人期待能聽到她的現場演出。

目前 Rosé 已返回韓國並開始國內活動，首秀節目選擇了「國民MC」劉在錫主持的 tvN 訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，已在昨天錄製完畢，非常期待大神的深度訪談。

今天韓媒10asia也獨家報導了 Rosé 接下來還會出演李泳知 KBS 2TV 的音樂類訪談節目《The Seasons：李泳知的彩虹》，正在準備特別舞台，讓網友們相當好奇跟期待。

Rosé 在10月18日發行新歌〈APT.〉後還沒有展示過任何舞台表演，這次她將透過《李泳知的彩虹》在節目上用舞台與大眾交流，並展示什麼樣的音樂故事，備受矚目。

另一方面，Rosé 與流行巨星火星人布魯諾（Bruno Mars）合作演唱的〈APT.〉（公寓）登上了 Billboard Hot 100 排行榜第8位，成為K-pop女性Solo歌手中最高的成績，甚至超越了 BLACKPINK 以團體名義創下的成績，站在任何 K-pop 女 Solo 歌手未曾達到的巔峰位置，意義非凡。

▼〈APT.〉已累積3.3億觀看次數，在幾乎零宣傳的情況下，純用自身音樂魅力征服聽眾，讓業界人士深感佩服：



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