高洙被讚「比小19歲的車銀優還要帥」：別開玩笑了！網友：你可是高洙啊

演員高洙以其出色的演技和低調的生活態度贏得了廣泛的認可，被稱是最低調的影帝。 近日他攜新劇《假釋審查官李漢信》回歸。

《假釋審查官李漢信》發佈會上，高洙、權俞利、白智媛、李學周以及導演尹尚浩出席了活動。

當天尹導演表示：「我們的劇是一個關於『大衛與歌利亞』的故事，講述了像小石子一樣平凡的人也可以撼動巨石的故事。 在這裡，大衛（David）就是達維德，高洙的綽號不就是『達維德』嗎？ 我從他年輕時起就一直是他的粉絲，隔了這麼久終於能與他合作了。 我認為他擁有超越當下超人氣演員車銀優的強大外貌。 剪輯時看到他實在是太帥了，我忍不住獨自讚歎。」聽到導演的盛讚，高洙害羞地回應道：「是在開玩笑嗎？ 早上照鏡子的時候，只是想『還好臉還沒有垮掉』，哈哈哈哈。」一番話引起了現場笑聲。



相關言論通過媒體報導后在全網掀起熱議，不少網友表示：「你可是高洙啊」、「和車銀優是不同類的帥哥」、「你都不照鏡子的嗎？ 都帥成什麼樣了」、「你是我長這麼大見過的人中最帥的一個」、「你比車銀優帥啊」、「不是開玩笑，而是事實，甚至演技都那麼好」等。



此外，《假釋審查官李漢信》講述手握囚犯假釋與否決定大權的男人以自己的方式執行正義的故事，高洙飾演的「李漢信」是堵住犯人花錢出獄之路的鐵壁假釋審查官，他與惡意利用假釋制度的人進行鬥爭，在合法與非法之間遊走以對抗不正之風，以自己的方式伸張正義。



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