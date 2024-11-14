「高冷沙漠」高贤廷vs「暗涌大海」厉云！《Namib》首只预告：明星制作人与长期练习生的相遇

演员高贤廷和厉云在新剧《Namib》中相遇，分别饰演明星制作人和被淘汰的长期练习生，共同打造出一段激烈而动人的追梦故事。

14日，Genie TV公开了全新原创电视剧《Namib》的首支预告片，高贤廷和厉云强烈的对视以及角色故事的铺垫引发了观众期待。

预告片的开场十分震撼，呈现出沙漠与海洋交接的Namib沙漠景观。 故事中的女主角姜秀贤（高贤廷 饰）如同荒凉的沙漠般冷酷，而男主角刘振宇（厉云饰）则像海洋般漂泊无定。



画面的色彩对比尤为醒目。 刘振宇站在巨浪翻腾的画前，姜秀贤凝视著他。 两人上方映射出的黄色灯光令人联想到Namib沙漠的风景。 姜秀贤冷漠无情的目光和刘振宇波动不已的眼神彼此交汇，给人留下深刻的印象。 片中还出现了文字「沙漠与海洋相遇，成就梦想之地」。



高贤廷与厉云的化学反应引人期待。 在预告中，两人仅凭表情就将场景充满张力。 据悉，在《Namib》中他们将作为彼此的导师与学徒，为观众带来一场温暖的情感故事。

《Namib》讲述了被解雇的明星制作人姜秀贤和被淘汰的长期练习生刘振宇的故事。 两人相遇后，为了各自的目标携手前行。 该剧将於下月23日首播。

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