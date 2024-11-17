高洙被赞「比小19岁的车银优还要帅」：别开玩笑了！网友：你可是高洙啊

演员高洙以其出色的演技和低调的生活态度赢得了广泛的认可，被称是最低调的影帝。 近日他携新剧《假释审查官李汉信》回归。

《假释审查官李汉信》发布会上，高洙、权俞利、白智媛、李学周以及导演尹尚浩出席了活动。

当天尹导演表示：「我们的剧是一个关於『大卫与歌利亚』的故事，讲述了像小石子一样平凡的人也可以撼动巨石的故事。 在这里，大卫（David）就是达维德，高洙的绰号不就是『达维德』吗？ 我从他年轻时起就一直是他的粉丝，隔了这么久终於能与他合作了。 我认为他拥有超越当下超人气演员车银优的强大外貌。 剪辑时看到他实在是太帅了，我忍不住独自赞叹。」听到导演的盛赞，高洙害羞地回应道：「是在开玩笑吗？ 早上照镜子的时候，只是想『还好脸还没有垮掉』，哈哈哈哈。」一番话引起了现场笑声。



相关言论通过媒体报导后在全网掀起热议，不少网友表示：「你可是高洙啊」、「和车银优是不同类的帅哥」、「你都不照镜子的吗？ 都帅成什么样了」、「你是我长这么大见过的人中最帅的一个」、「你比车银优帅啊」、「不是开玩笑，而是事实，甚至演技都那么好」等。



此外，《假释审查官李汉信》讲述手握囚犯假释与否决定大权的男人以自己的方式执行正义的故事，高洙饰演的「李汉信」是堵住犯人花钱出狱之路的铁壁假释审查官，他与恶意利用假释制度的人进行斗争，在合法与非法之间游走以对抗不正之风，以自己的方式伸张正义。



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