Buzz閔庚勳今日婚禮，《認哥》成員唱祝歌、將在節目播出！李常敏哽咽公開「新人牽手影片」

好期待在《認識的哥哥》看到閔庚勳婚禮上的幸福時光！

Buzz樂團主唱閔庚勳與電視台PD申奇恩（音）因《認識的哥哥》結緣並修成正果，今日在新羅酒店舉辦婚禮，節目成員集體唱祝歌送上祝福。

閔庚勳已經為《認識的哥哥》擔任了9年固定成員，申奇恩則曾經是該節目的PD。 2018年兩人因合作節目而相識，因為都很喜歡露營而經常分享資訊，從去年底開始發展成戀人。 申PD後來製作了中年戀綜《最後的愛》等節目，目前在企劃新的項目，最近通過婚禮請柬首次公開長相。



韓媒OSEN獨家公開了更多婚紗照：



閔庚勳婚禮只邀請親友出席、不對外公開，但《認哥》成員姜鎬童、金希澈、李壽根、金榮澈、徐章焄、李常敏演唱祝歌的部份會通過《認識的哥哥》播出。

剛剛李常敏在IG分享了閔庚勳與新娘牽手的片段，感性留言稱好幾次感動到哽咽，祝福兩人擁有美好的未來：「庚勳啊... 我今天怎麼了... 不知道哽咽了多少次ᅲᅲ婚禮太美了！庚勳啊要好好生活啊~~申奇恩PD今天也非常美麗。 兩人從戀愛到結婚的故事非常令人感動。 今天真的是美好的一天。」



此外，閔庚勳2003年以「偶像樂團鼻祖」Buzz 的首張正規專輯《Morning Of Buzz》出道，推出了《膽小鬼》《刺》《不懂男人》等多首熱門歌曲，廣受喜愛。 2015年，閔庚勳以固定成員身份加盟《認識的哥哥》並由此跨足綜藝界，憑藉獨特的「四次元」個性備受矚目。

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