《2024 MAMA》今年真的太让人期待！８组特别舞台：真人虚拟合作、三大男团变乐团、连机器人也出动

今年的《2024 MAMA》从《背著善宰跑》边佑锡演唱超人气OST，还有(G)I-DLE跟aespa全新概念大型舞台，KPOP传奇G-Dragon的舞台，TXT、ENHYPEN、ZB1 将组成「乐团」，看点实在是太多太多啦～！

《2024 MAMA Awards》将在美国日本接连举行三天，目前官方透露的特别＆合作表演，加上准备了360度的环绕舞台等等，都引发网友热烈关注！让人期待不已～。

▼(G)I-DLE 比以往更大规模的巨型舞台演出：Super Stage、Wonder Stage以及Cinematic Stage。

▼aespa将开启多重宇宙、并展示超能力solo舞台。

▼虚拟男团 PLAVE 和李泳知的合作表演。

▼ENHYPEN、TOMORROW X TOGETHER（TXT）、ZEROBASEONE（ZB1）的成员们将组成一个乐团，呈现出一首具有时光穿梭感的歌曲。



▼TXT崔然竣将与机器人一起进行表演。

▼将太郎（Shotaro）跟元彬双人表演，并讲述RIIZE出道故事的特别舞台。

▼边佑锡将亲自演唱《背著善宰跑》OST〈阵雨〉，让剧迷们梦回剧中乐团Eclipse主唱柳善宰。



▼特别加码：BIGBANG三人有望久违合体演出，G-Dragon（权志龙）也将以新歌〈POWER〉带来独一无二的精彩表演。

除了上述的歌手团体之外，像是主持人为朴宝剑（美国）和金泰梨（日本），歌手团体！SEVENTEEN、IVE、朴轸永、BIBI、TREASURE、ILLIT、TWS、BOYNEXTDOOR、KISS OF LIFE、INI、KATSEYE、ME:I、MEOVV、YOUNG POSSE、izna......等多组人马和人气演员们也将出席活动。





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