aspea Winter公開媽媽照片，鼻梁、眼睛、下頜線一模一樣！網友：媽媽也是大美人

女團aespa成員Winter公開了媽媽的照片，母女倆相似的外貌引爆粉絲和網友的關注。
日前，Winter在自己的IG帳號上發佈了媽媽年輕時的照片，並附文「我媽媽，超可愛」。 Winter媽媽擁有豐盈的波浪髮型，散發出清純美，特別是高挺的鼻樑和俐落的下頜線與Winter幾乎一模一樣。 網友們看到後紛紛留言：「基因真強大」、「媽媽也超美」、「不只是相像，簡直一模一樣」、「善良的研究一模一樣」、「媽媽年輕時應該超有人氣，完全是一位大美人」等。
윈터 멋진 거 예쁜 거 다 되는 것도 어머니 똑 닮았네— 뭉구 (@winginggggg) November 9, 2024
옷 스펙트럼 넓은 거 말이야 pic.twitter.com/e1tLPsBeya
此外，Winter所屬的aespa於上月21日發行了第五張迷你專輯《Whiplash》，新曲發佈首日即登上全球最大音樂平臺Spotify第53位，創下2024年K-pop女團歌曲的最高首日進榜紀錄。 aespa還將從明年1月起展開北美和歐洲巡演，預計在美國、加拿大、英國、法國等29個國家和地區進行41場演出。
Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
廣告相關新聞