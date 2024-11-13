aspea Winter公開媽媽照片，鼻梁、眼睛、下頜線一模一樣！網友：媽媽也是大美人
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aspea Winter公開媽媽照片，鼻梁、眼睛、下頜線一模一樣！網友：媽媽也是大美人

明星   2024年11月13日   星期三10:57   Tracy  

（封面圖源：IG@imwinter）

女團aespa成員Winter公開了媽媽的照片，母女倆相似的外貌引爆粉絲和網友的關注。

日前，Winter在自己的IG帳號上發佈了媽媽年輕時的照片，並附文「我媽媽，超可愛」。 Winter媽媽擁有豐盈的波浪髮型，散發出清純美，特別是高挺的鼻樑和俐落的下頜線與Winter幾乎一模一樣。 網友們看到後紛紛留言：「基因真強大」、「媽媽也超美」、「不只是相像，簡直一模一樣」、「善良的研究一模一樣」、「媽媽年輕時應該超有人氣，完全是一位大美人」等。
（圖源：IG@imwinter） （圖源：IG@imwinter）

此外，Winter所屬的aespa於上月21日發行了第五張迷你專輯《Whiplash》，新曲發佈首日即登上全球最大音樂平臺Spotify第53位，創下2024年K-pop女團歌曲的最高首日進榜紀錄。 aespa還將從明年1月起展開北美和歐洲巡演，預計在美國、加拿大、英國、法國等29個國家和地區進行41場演出。
（圖源：FB@aespa）

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