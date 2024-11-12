邊佑錫將登上《2024 MAMA》舞台，以《背著善宰跑》的Eclipse柳善宰回歸！演唱經典OST〈陣雨〉

邊佑錫將在《2024 MAMA》的舞台上表演。網友：「我們的主唱大人走進現實了！（淚）」、「善宰啊～」、「難道要頒最佳OST給〈陣雨〉嗎？」、「瘋了瘋了」、「會全團上陣嗎？」

意想不到在 tvN 熱門韓劇《背著善宰跑》中，創造出來的樂團 Eclipse 善宰出現在現實舞台上啦！演員邊佑錫憑藉「柳善宰」一角大爆紅，也將出席在《2024 MAMA》獻聲。



CJ ENM 宣布，邊佑錫已確定即將於23日（韓國時間）在日本大阪巨蛋舉行的《2024 MAMA Awards》表演獨家舞台。此外，他還會參加於美國洛杉磯杜比劇院舉行的主要頒獎典禮，作為頒獎嘉賓出席活動。



邊佑錫今年在韓劇《背著善宰跑》中，飾演樂團 Eclipse 主唱兼頂級演員「柳善宰」而深受廣大觀眾喜愛。特別是他親自演唱的OST〈陣雨〉不僅登上了個大韓國音樂排行榜，甚至打入了美國告示牌Billboard排行榜上，引發了「善宰病」的熱潮。為了回報粉絲們的愛與支持，邊佑錫最終決定登上《2024 MAMA》的獨家舞台。



▼《背著善宰跑》OST〈陣雨〉MV：



另外，《2024 MAMA》將於11月21日（當地時間）在美國洛杉磯杜比劇院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，並透過 Mnet 電視台及 YouTube 頻道 Mnet K-POP 向全球直播。

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