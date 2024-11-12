边佑锡将登上《2024 MAMA》舞台，以《背著善宰跑》的Eclipse柳善宰回归！演唱经典OST〈阵雨〉

边佑锡将在《2024 MAMA》的舞台上表演。网友：「我们的主唱大人走进现实了！（泪）」、「善宰啊～」、「难道要颁最佳OST给〈阵雨〉吗？」、「疯了疯了」、「会全团上阵吗？」

意想不到在 tvN 热门韩剧《背著善宰跑》中，创造出来的乐团 Eclipse 善宰出现在现实舞台上啦！演员边佑锡凭藉「柳善宰」一角大爆红，也将出席在《2024 MAMA》献声。



CJ ENM 宣布，边佑锡已确定即将於23日（韩国时间）在日本大阪巨蛋举行的《2024 MAMA Awards》表演独家舞台。此外，他还会参加於美国洛杉矶杜比剧院举行的主要颁奖典礼，作为颁奖嘉宾出席活动。



边佑锡今年在韩剧《背著善宰跑》中，饰演乐团 Eclipse 主唱兼顶级演员「柳善宰」而深受广大观众喜爱。特别是他亲自演唱的OST〈阵雨〉不仅登上了个大韩国音乐排行榜，甚至打入了美国告示牌Billboard排行榜上，引发了「善宰病」的热潮。为了回报粉丝们的爱与支持，边佑锡最终决定登上《2024 MAMA》的独家舞台。



▼《背著善宰跑》OST〈阵雨〉MV：



另外，《2024 MAMA》将於11月21日（当地时间）在美国洛杉矶杜比剧院、11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋举行，并透过 Mnet 电视台及 YouTube 频道 Mnet K-POP 向全球直播。

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