【韓網熱門】首爾江南街頭現邊佑錫超大型廣告！網友：太高級了

「大勢」邊佑錫的代言又多一個，拿下了佐丹奴，近日位於首爾江南區的大廈上正在更新邊佑錫的全新代言照。

우와,,강남역 지오다노에 변우석 개큰자랑 시작 pic.twitter.com/0hjvVh8fQU — 결 (@woonaissante) November 6, 2024

아침부터 강남역 지오다노에 누운사람이 되,,,

그림같은 우석이,,,뿌듯하다,,,



#변우석#지오다노 pic.twitter.com/kCVwaVqnra — 변차코 (@byeon_chacco) November 7, 2024

아침부터 강남역 지오다노에 누운사람이 되,,,

그림같은 우석이,,,뿌듯하다,,,



#변우석#지오다노 pic.twitter.com/kCVwaVqnra — 변차코 (@byeon_chacco) November 7, 2024

韓國網友評論：

1. 始終覺得大衣照片拍得好高級啊，原來用這張當大廈外牆的廣告啊

2. 江南站，美男集中地

3. 拍得太好了，值得放那麼大的廣告

4. 果然模特出身就是不一樣

5. 明明只是佐丹奴，怎麼像高奢品牌啊

6. 這牌子突然變得很高級

7. 大衣看上去很貴，果然代言人很重要啊

8. 我以為是什麼奢侈品廣告呢，那個附近是不是還有邊佑錫iloom的廣告？

9. 大衣那張照片拍得太帥了

10. 我要去一趟江南站

11. 人形立牌怎麼看上去這麼小？ 是縮小版嗎？

12. 不愧是模特，best of best

13. 我以為這個大廈是邊佑錫的

14. 代言人真的很重要，誤以為是其他什麼名牌呢

15. 天選照片

16. 我要去一趟佐丹奴

17. 佐丹奴很會選代言人

18. 之前我記得是車銀優，路過的時候還感歎了一句太帥了

19. 光看照片根本不覺得是佐丹奴

20. 品牌突然變貴的感覺

21. 能拍那麼多廣告都是有原因的啊

22. 好高級的樣子

23. 他有多少個代言了？ 大勢啊，大勢

24. 照片上的大衣看上去很高級，不知道實際如何，價格應該也不貴吧

原文：https://theqoo.net/square/3475914250

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