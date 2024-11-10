美國NASA特別關注並分享人氣女團 IVE 的新歌〈Supernova Love〉：是黑暗中閃耀的超新星！

NASA（美國國家航空暨太空總署）標註了女團 IVE 並引用她們的歌詞：「黑暗中閃耀的超新星（Supernova）」

人氣女團「IVE」推出了新歌〈Supernova Love〉，與此同時，NASA 在官方 Instagram 上解釋了「超新星（Supernova）」一詞，並標註了剛發行新歌的 IVE 官方 IG，並附上了歌詞「在黑暗中閃耀的超新星」。



▼ IVE 新歌〈Supernova Love〉完整 MV：



NASA 補充道：「當超新星殘骸SN 1006首次出現在西元1006年的天空中時，亮度遠超金星，且持續數週之久甚至在白天也可見。從那一刻起，它便引起全球天文學家的高度關注與研究」等解說，進一步豐富了這首歌的背景。





貼文中也添加了「#SupernovaLove」、「#IVE」、「#DavidGuetta」等標籤，這首歌融合了法國 DJ 兼製作人 David Guetta 的節奏及 IVE 成員們的歌聲，傳遞了「愛賦予我們無限力量」的訊息，並從日本著名音樂家坂本龍一的〈Merry Christmas Mr. Lawrence〉（聖誕快樂，勞倫斯先生）歌曲中採樣，讓旋律帶有懷舊感並充滿生命力，呼應著浩瀚的宇宙。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞