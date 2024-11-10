[有雷]《Face Me》王牌整形名醫李民基，撲克臉下卻有細膩心思〜專業角度剖析無形協助警察韓智賢破案！（EP.1–2）

[有雷]最新醫療與追兇雙管齊下的電視劇《Face Me》，劇情描述從急診科轉戰整形界的王牌醫師車正宇（李民基飾），某日卻開始陸續被捲入刑事案件中，原本他堅守的原則也逐漸被打破，細膩的車正宇所提供的專業醫學判斷，也正好協助警察李敏亨（韓智賢飾）看見案件的另一面。

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車正宇是一位整形外科王牌醫師，他非常有原則，並非盲目幫顧客整形，若是比較嚴重屬於顱骨重建或是嚴重燒燙傷的範圍，他也不出手。直到某日有位女性前來諮詢，表示自己想換一張臉，但車正宇請她回去再考慮需要改變的是外形還是內心，就在當日，該女子卻在樓下停車場遭到玻璃瓶襲擊，顏面骨折必須緊急手術並重建。



車正宇的背景其實來自急診外科，但他卻曾因救人而失去了未婚妻，就連自己也差點送命，於是後來轉行到整形美容專科。事發突然，他選擇緊急協助女患者建立顏面骨骼，成為話題美談。不料該女子接下來更被襲擊她的前男友綁架，在停車場被眼尖的警察李敏亨發現，車正宇更是載著警察開車前往營救，李敏亨終於成功逮捕了傷害該女子的前男友。



接下來警方接獲網咖報案，有位女子表示在廁所遭網咖男員工闖入而發生拉扯，險些演變為性侵事件。不過李敏亨協助女子報案程序時，發現該女子有些怪異，也並非想訴諸法律制裁。被指控為色狼的網咖男員工，遭女子用刀劃傷了臉部，立即被送往車正宇的診所進行整形縫合。車正宇除了觀察他的傷口是由上往下劃下，更發現了這位男子不可告人的祕密，並且始終為他守護著秘密。



原來這位男員工是性少數者，車正宇發現他胸部曾動過手術，放入隆胸假體，因此他時常在女廁徘徊，是擔心其他人發現他的取向。傷害他的兇手另有其人，也就是自稱受害者該女子的男朋友。車正宇從傷口的深度變化分析，得知男員工的臉是被比他高的人劃傷的，因此並非自稱受害者的女子防衛時劃傷的。於是車正宇詳細寫下了傷口分析並建議警方調查方向，因此警方很快地逮捕到真兇。



車正宇雖然提供專業線索協助警方辦案，但他另一方面也懂得堅守患者的隱私，是個界線分明的人，但他似乎也因為捲入案件而生活開始出現危機！幕後主導者與多年前讓他失去摯愛的人，是同一個人嗎？



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