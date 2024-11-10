[有雷]《Face Me》王牌整形名医李民基，扑克脸下却有细腻心思〜专业角度剖析无形协助警察韩智贤破案！（EP.1–2）

[有雷]最新医疗与追凶双管齐下的电视剧《Face Me》，剧情描述从急诊科转战整形界的王牌医师车正宇（李民基饰），某日却开始陆续被卷入刑事案件中，原本他坚守的原则也逐渐被打破，细腻的车正宇所提供的专业医学判断，也正好协助警察李敏亨（韩智贤饰）看见案件的另一面。

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车正宇是一位整形外科王牌医师，他非常有原则，并非盲目帮顾客整形，若是比较严重属於颅骨重建或是严重烧烫伤的范围，他也不出手。直到某日有位女性前来谘询，表示自己想换一张脸，但车正宇请她回去再考虑需要改变的是外形还是内心，就在当日，该女子却在楼下停车场遭到玻璃瓶袭击，颜面骨折必须紧急手术并重建。



车正宇的背景其实来自急诊外科，但他却曾因救人而失去了未婚妻，就连自己也差点送命，於是后来转行到整形美容专科。事发突然，他选择紧急协助女患者建立颜面骨骼，成为话题美谈。不料该女子接下来更被袭击她的前男友绑架，在停车场被眼尖的警察李敏亨发现，车正宇更是载著警察开车前往营救，李敏亨终於成功逮捕了伤害该女子的前男友。



接下来警方接获网咖报案，有位女子表示在厕所遭网咖男员工闯入而发生拉扯，险些演变为性侵事件。不过李敏亨协助女子报案程序时，发现该女子有些怪异，也并非想诉诸法律制裁。被指控为色狼的网咖男员工，遭女子用刀划伤了脸部，立即被送往车正宇的诊所进行整形缝合。车正宇除了观察他的伤口是由上往下划下，更发现了这位男子不可告人的秘密，并且始终为他守护著秘密。



原来这位男员工是性少数者，车正宇发现他胸部曾动过手术，放入隆胸假体，因此他时常在女厕徘徊，是担心其他人发现他的取向。伤害他的凶手另有其人，也就是自称受害者该女子的男朋友。车正宇从伤口的深度变化分析，得知男员工的脸是被比他高的人划伤的，因此并非自称受害者的女子防卫时划伤的。於是车正宇详细写下了伤口分析并建议警方调查方向，因此警方很快地逮捕到真凶。



车正宇虽然提供专业线索协助警方办案，但他另一方面也懂得坚守患者的隐私，是个界线分明的人，但他似乎也因为卷入案件而生活开始出现危机！幕后主导者与多年前让他失去挚爱的人，是同一个人吗？



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