金南佶有望接拍漫改爽劇《極權教師》，韓網友竟極力反對！原作涉及種族歧視、北美早已下架

今日據韓媒StarNews報導，演員金南佶正在考慮出演由同名網漫改編的劇集《極權教師》，引起不少人擔憂。

《極權教師》是一部以學生、家長和教師為主題的校園動作劇，故事背景設定於2011年禁止體罰法通過以後，越界的學生、不懂分寸的家長、置身事外的教師導致教權日漸崩塌，校內霸凌和腐敗皆無人敢管。 這時出現了一名不懼怕學生的成年人，用大快人心的暴力手段對校園亂象進行整治、徹底教導學生們正確理解自己的錯誤，簡單來說就是以暴制暴的爽劇情節。

金南佶接到的角色是教權保護局的現場監察員「羅火進」，身心智力全面發展、堪稱完美的六邊形人物，也是教育保護局內的戰略設計師。 他無懼於不公、不怕威脅、拒絕妥協，因此被稱為「陰間使者」，為了捍衛正義與和平而奮鬥不息。



這部漫畫由韓國漫畫家蔡溶宅和GARAM聯手創作，2020年開始在韓國連載，目前更新到164話。 2022年，該作品銷售額突破23億韓元、登上YLAB公司銷售額第一; 截至今年3月底，仍在星期一連載作品人氣榜上位居榜首。

然而，雖然原著根據韓國多件真實事件改編、貼近社會話題、獲得不少好評，但因涉及支持教師體罰、種族歧視、抹黑女權主義等爭議，受到部份讀者的批評。



在125話中，故事背景設定為一所韓國地方學校，因多文化家庭增加、混血學生人數激增，班上唯一的純韓國學生遭到韓非混血兒欺負，亞歐混血教師挺身而出反抗「逆向歧視」。 雙方分別使用「黃猴子」和「N」開頭單字互罵，其中黑人混血兒被描述為惡棍，白人混血教師則被描繪為好人。 第41話至45話則以2021年的「女權教師組織的洗腦虐待兒童陰謀論」為素材，塑造了一名打著性別平等教育旗號、實則進行洗腦教育、鼓吹歧視與對立的女教師角色，引起女超論壇用戶強烈抗議，稱該事件為子虛烏有的編造事件、質疑作者蓄意抹黑女權，並向韓國廣播通信委員會提出民怨。

其中針對非裔的歧視在海外引發激烈爭議，漫畫因此長期休載，在北美版道歉並刪除該話，最終完全停止了北美連載服務。 因此，金南佶有望出演真人版的消息一經報導，立即引起大量韓國網友的擔憂和反對。





此外，《極權教師》真人版劇集由 tvN《我親愛的朋友們》、JTBC《LIFE》、Netflix原創劇集《少年法庭》和《浮遊先生》的洪鍾燦導演執導。 金南佶主演的SBS新劇《熱血司祭2》將於11月8日開播，海外觀眾可通過Disney+同步追看。



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