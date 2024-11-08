BLACKPINK ROSÉ：是Bruno Mars親自選了《APT.》，一開始所有人都認為他不會接受

近期最洗腦的歌是哪一首？ 必然是BLACKPINK ROSÉ和「火星哥」Bruno Mars合作的《APT.》了，該曲獲得了全球樂迷的喜愛，其幕後故事也隨之傳開。

日前ROSÉ在接受美國《Paper》雜誌的採訪時表示：「全球越來越多的人開始了解韓國文化，我能夠向世界展示韓國文化，這對我來說是一件非常開心的事。」



《APT.》於10月18日發行，是ROSÉ與流行歌手Bruno Mars的合唱曲，靈感來自韓國的飲酒遊戲「公寓遊戲」。 歌曲以中毒性的副歌為特色，發行後迅速在全球掀起熱潮。 隨著《APT.》的流行，社交媒體上也湧現出許多介紹韓國「公寓遊戲」的影片，ROSÉ配合歌曲遊玩該遊戲的影片在TikTok上超過3000萬次播放。 她透露Bruno Mars在創作這首歌時，對其源自飲酒遊戲的靈感感到十分有趣。



ROSÉ還爆料在她選出的備選合唱曲中，最終由Bruno Mars選中了《APT.》。 她回憶道：「當時幾乎只有我相信Bruno會喜歡這首歌，其他人都覺得他不會接受，甚至說不要寄給他，但我認為非這首不可。」她還提到當Bruno詢問《APT.》的含義時，得知這是韓國飲酒遊戲後，他表示「太酷了」。



《APT.》的成功不斷更新ROSÉ的音樂成就，另她成為首位登上美國Spotify和全球Spotify熱門歌曲榜榜首的韓國女性solo歌手，並且在發行後僅7天就突破了1億次播放。歌曲還在美國Billboard Hot 100榜單上進入第8位，創下了K-pop女藝人中最高的初登記錄，且是首位以個位數進榜的記錄。



即將發行的ROSÉ首張正規專輯《Rosie》將於12月6日公開。 她表示《Rosie》是一張關於20多歲這段充滿不安和困惑的時期的專輯，與《APT.》有著截然不同的氛圍。 Rosé分享道：「我想唱出20多歲這段人生艱難的時期，希望大家能看到我其實並不完全不同於普通的23歲女孩。」

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