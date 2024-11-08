BABYMONSTER新歌被KBS审查判定不合格，但粉丝对曲子的反应极好：反正YG也不去《音乐银行》

YG 旗下新人女团 BABYMONSTER 这次全新的双主打歌〈Clik Clak〉和〈Drip〉，大家都听过了吗？觉得如何呢～。

BABYMONSTER 推出的新歌〈Clik Clak〉被 KBS 被判定为不合格。通常歌曲在审查中被判定为不合格后，可以透过修改或删除问题部份来重新审查。被判定为合格后，才能在KBS节目（电视、广播等）上播出。



〈Clik Clak〉在 KBS 音乐审查中被取消资格，原因是「歌词违反了放送审查条例第46条（广告效果的限制），例如提及特定产品的品牌」，目前其他歌曲则没有问题。



▼〈Clik Clak〉MV：



▼〈Drip〉MV：



而这次两首歌曲的反应都很不错，粉丝们也非常希望YG娱乐可以好好帮成员们宣传，多跑一点活动增加曝光率，明明很有实力却感觉因为曝光不够，而常常无法达到更高的地位跟能见度。前几天也有粉丝以卡车示威的方式，表达出YG宣传不够积极的不满声浪。



而这一次新歌被 KBS 判定为不合格事件，也有粉丝提到 BABYMONSTER 从未去 KBS 2TV 的代表性音乐现场节目《音乐银行》（Music Bank）打歌过，甚至连师姐团 BLACKPINK 也没去过，有网友指出，是因为YG与《音乐银行》产生过争执，所以YG不会派自家的艺人参加该节目。 最后一组在《音乐银行》露面的艺人是 BIGBANG，时间是2015年。YG 有让旗下艺人在其他 KBS 节目中露面，但就是不再参加《音乐银行》打歌了。所以，对於不合格的消息粉丝也看得很开，默默留言表示：「反正YG也不去《音乐银行》，被判定不合格也无所谓。」、「那可以多跑其他节目宣传吗？别在神秘主义了，很过时」、「让孩子们多多出来活动见粉丝吧！」、「这次新歌真的很棒，但有在认真宣传吗？太浪费了」



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