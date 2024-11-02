SHINee泰民將在《Road to Kingdom》第二季決賽中帶來特別舞台！展現身為前輩的最棒姿態～

「前輩的魅力」無法擋！人氣男團SHINee泰民，確定在節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》最終舞台上帶來特別表演，展現其作為前輩的獨特魅力。

Mnet 男團對抗節目《Road to Kingdom : Ace of Ace》決賽直播將於7日晚間9點30分進行，在僅剩一集就將揭曉優勝隊伍的情況下，節目預告了由主持人泰民帶來特別的舞台，為最終戰增添看點。



泰民在2008年作為SHINee的主舞出道，並在《Road to Kingdom : Ace of Ace》中首次挑戰單獨擔任主持人，以他特有的溫暖、柔和魅力和不斷進步的主持能力，給觀眾留下了深刻印象。

此外，作為出道17年的歌壇前輩，泰民也對後輩男團成員們表現出溫柔的引導，從與出演者們在待機室的第一次見面開始，就展現出融洽的化學反應，並通過自然的交流活躍現場氛圍，給後輩團體送上無私的支持和鼓勵，充分展現出前輩的魅力。

在《Road to Kingdom : Ace of Ace》的最後一集中，泰民將展示自己作為代表K-POP全世代的男性Solo表演者的實力，為這段激烈的8周旅程畫上句點。人稱「表演之王」的泰民將以怎樣的舞台來完美收尾，令人期待。



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