《劉Quiz》G-Dragon時隔12年重返綜藝圈！從新歌到BIGBANG的活動計劃，今晚公開～

（多圖）談話之神「劉在錫」與音樂之神「G-Dragon」的相遇！就在今晚播出的《劉QUIZ》（You Quiz），期待好久啦～～～

男團 BIGBANG 的 G-Dragon（GD，權志龍）睽違12年回歸綜藝，將在 tvN 熱門訪談節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》上透露新曲與BIGBANG活動計劃。



觀眾將在節目上一探這位引領潮流的大明星 G-Dragon 的真摯故事，作為潮流的先驅和大眾文化的象徵，G-Dragon 將以他標誌性的合掌問候，與象徵他的雛菊花圖案現身，帶來滿滿驚喜。這次是他時隔12年的綜藝亮相，他還公開了好友曹世鎬的趣味小故事，令現場爆笑不已。





▼預告：



此外，他將分享曾在太陽的演唱會上引發熱議的〈GOOD BOY〉合作舞台幕後故事，回憶與太陽在YG練習生時期幫哥哥們準備食物、打掃的趣事。而其實他是SM練習生出身的反轉經歷，也將一併曝光。他還透露自國中時期便每週創作一首歌曲，充滿鬥志的他終於以BIGBANG成員的身份出道，分享了這段艱辛的出道故事。



睽違7年回歸的G-Dragon也將通過節目首次公開他的全新個人單曲。節目中劉在錫讚嘆「不愧是GD」，也讓人更加期待他親自介紹的新歌。G-Dragon還透露他創作歌曲的獨特秘訣：「坐下來再站起來就能寫出來。」





作為時尚偶像，節目上自然也少不了G-Dragon的時尚話題。他將談到在巴黎時裝秀上被曹世鎬喊「志龍啊」的爆笑故事，以及引發商品完售並帶動價格上漲的「GD單品」相關話題。除此之外，還會有讓G-Dragon驚訝的神祕嘉賓登場，令人十分好奇。除了分享日常、BIGBANG即將迎接2026年20週年活動計劃等內容，更多豐富多彩的故事，將在《劉QUIZ》今晚8點45分播出。



▼搶先看片段：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞