SJ圭賢任韓國市場台灣觀光代言人，廣告出爐網喊「聲音超好聽」「圭賢就是浪漫本身」

「韓流天團」Super Junior成員圭賢，今年1月曾趁演唱會前夕悄悄在台旅遊拍Vlog引起討論，8月即受到臺灣交通部觀光署任命為「韓國市場台灣觀光代言人」，相關廣告昨（29）日已出爐。

觀光署一次公開四支預告「浪漫就在你身邊」，一部分由圭賢親自演繹，全都有圭賢「親聲」旁白。

▼獨旅篇以台灣美食與人文景典為主體，畫面出現了豆漿油條、蛋餅、釋迦、淡水真理大學牧師樓、彰化鹿港龍山寺等。圭賢：「如果對料理是真心的，一定要來台灣，讓我們知道真正的美食是什麼的地方，讓人久久還會想起的魅力味道，隨心所欲也能享受美好氣氛，這一切就是浪漫。」



▼情侶篇取景台南安平歷史水景公園、高雄駁二藝術特區、桃園Xpark水族館等地。圭賢：「討厭和別人有一樣的感性（意近感觸、感受）而來到台灣，成為電影裡的主角，像當地戀人一樣生活，所有瞬間都成為專屬於兩人的畫報，這一切就是浪漫。」



▼親友篇映入眼簾滿滿台中，台中火車站、寶覺寺、逢甲夜市與大安海水浴場。圭賢：「彼此的差異用浪漫來填滿的台灣。偶然從中感受快樂的我，還有在熟悉中尋找悸動的我朋友，讓我們的喜好差異更接近，這一切就是浪漫。」



▼綜合篇：「我們所期盼的浪漫在哪裡？」「在台灣遇到的數個故事。」「這一切都很浪漫。」畫面搭上各種Hastag「美食＿天堂＿台灣」、「一個月間＿像當地人一樣」、「比電影＿更＿像電影＿婚紗照」、「找到了＿我＿人生的＿味道」、「下個＿目的地＿台灣」。



廣告全都要告訴你全都要告訴你「台灣有多浪漫」、「花兩小時就能遇見101種台灣感性」（「台灣感性」指韓國人眼中的台灣、感受到的台灣氛圍）。影片底下充滿台灣粉絲稱讚圭賢旁白聲音很好聽，包括簡單的兩句華語「好久不見」、「謝謝你」。也有韓國網友留言「圭賢就是浪漫」、「圭賢聲音好好聽，感謝臺灣觀光署」、「想來臺灣了」、「想去圭賢YouTube的飯店和景點，早餐特別想吃油條」。

還有，這系列廣告的配樂也是由圭賢親自獻唱，歌曲最後有句響亮的「台灣」，應是特別打造的歌曲，粉絲都很期待完整歌曲釋出。

▼複習圭賢YouTube台灣遊記



另外，圭賢宣布將發行正規專輯，全新巡迴演唱會亦公開，海外首站就來到台灣高雄，還有場台灣台北，這讓許多台灣ELF與KYUpiter措手不及，畢竟Super Junior今年相當密集來臺灣，加上最近D&E（東海&銀赫）台北演唱會、簽售會、與7-11推出聯名商品，以及利特代言金門高粱，ELF都自嘲花很多錢、根本是「跑路式追星」、「哪來『好久不見』」。而圭賢全新巡演在香港與澳門也有場次，港澳ELF與KYUpiter也別錯過啦！



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