《刘Quiz》G-Dragon时隔12年重返综艺圈！从新歌到BIGBANG的活动计划，今晚公开～

（多图）谈话之神「刘在锡」与音乐之神「G-Dragon」的相遇！就在今晚播出的《刘QUIZ》（You Quiz），期待好久啦～～～

男团 BIGBANG 的 G-Dragon（GD，权志龙）睽违12年回归综艺，将在 tvN 热门访谈节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》上透露新曲与BIGBANG活动计划。



观众将在节目上一探这位引领潮流的大明星 G-Dragon 的真挚故事，作为潮流的先驱和大众文化的象徵，G-Dragon 将以他标志性的合掌问候，与象徵他的雏菊花图案现身，带来满满惊喜。这次是他时隔12年的综艺亮相，他还公开了好友曹世镐的趣味小故事，令现场爆笑不已。





▼预告：



此外，他将分享曾在太阳的演唱会上引发热议的〈GOOD BOY〉合作舞台幕后故事，回忆与太阳在YG练习生时期帮哥哥们准备食物、打扫的趣事。而其实他是SM练习生出身的反转经历，也将一并曝光。他还透露自国中时期便每周创作一首歌曲，充满斗志的他终於以BIGBANG成员的身份出道，分享了这段艰辛的出道故事。



睽违7年回归的G-Dragon也将通过节目首次公开他的全新个人单曲。节目中刘在锡赞叹「不愧是GD」，也让人更加期待他亲自介绍的新歌。G-Dragon还透露他创作歌曲的独特秘诀：「坐下来再站起来就能写出来。」





作为时尚偶像，节目上自然也少不了G-Dragon的时尚话题。他将谈到在巴黎时装秀上被曹世镐喊「志龙啊」的爆笑故事，以及引发商品完售并带动价格上涨的「GD单品」相关话题。除此之外，还会有让G-Dragon惊讶的神秘嘉宾登场，令人十分好奇。除了分享日常、BIGBANG即将迎接2026年20周年活动计划等内容，更多丰富多彩的故事，将在《刘QUIZ》今晚8点45分播出。



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