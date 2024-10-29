「大長今」李英愛罕見與74歲老公同框！低頭耳語感情甜蜜

韓國國民女神、「氧氣美女」李英愛日前與老公、前Raicom會長鄭浩英共同出席活動，兩人甜蜜同框的照片登上了韓網熱搜。

日前，李英愛夫婦一起出席了在首爾江東區高德洞舉行的「第14屆美麗藝術家獎」頒獎典禮，54歲的女神依舊光彩照人。 夫婦倆並肩坐在桌前，耳語交談，模樣十分親密。 鄭浩英還用自己的手機為正在與粉絲合影的李英愛拍照，展現了不變的愛意。



鄭浩英於1951年出生，和李英愛相差20歲，兩人於2009年在美國夏威夷舉行了秘密婚禮，並與2011年迎來了異卵雙胞胎的降臨。 婚後的李英愛生活相對低調，主要專注於家庭和育兒。 近些年才回歸影視劇圈，拍攝了《具景伊》、《大指揮家》等。



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