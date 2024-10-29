「大長今」李英愛罕見與74歲老公同框！低頭耳語感情甜蜜
廣告

「大長今」李英愛罕見與74歲老公同框！低頭耳語感情甜蜜

明星   2024年10月29日   星期二10:08   Tracy  

（封面圖源：TV DAILY）

韓國國民女神、「氧氣美女」李英愛日前與老公、前Raicom會長鄭浩英共同出席活動，兩人甜蜜同框的照片登上了韓網熱搜。

日前，李英愛夫婦一起出席了在首爾江東區高德洞舉行的「第14屆美麗藝術家獎」頒獎典禮，54歲的女神依舊光彩照人。 夫婦倆並肩坐在桌前，耳語交談，模樣十分親密。 鄭浩英還用自己的手機為正在與粉絲合影的李英愛拍照，展現了不變的愛意。

鄭浩英於1951年出生，和李英愛相差20歲，兩人於2009年在美國夏威夷舉行了秘密婚禮，並與2011年迎來了異卵雙胞胎的降臨。 婚後的李英愛生活相對低調，主要專注於家庭和育兒。 近些年才回歸影視劇圈，拍攝了《具景伊》、《大指揮家》等。
（圖源：TV DAILY）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 「大長今」李英愛罕見與74歲老公同框！低頭耳語感情甜蜜
© 2024 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手