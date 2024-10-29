SEVENTEEN勝寛發長文：「不想再看到互相傷害的樣子」疑似回應HYBE報告書引發熱議！

人氣男團 SEVENTEEN 勝寛在（29日）深夜發IG長文，今天多家韓媒報導疑似是回應「HYBE內部報告書」，完整內容令粉絲們都看哭了。

近期由於文化體育觀光委員會於24日在國會上公開了HYBE內部的報告書，內容提及對於多家經紀公司的藝人評價、行銷模式等等，雖說是員工分析報告卻充滿著主觀的負面批評，不當用詞，更涉及了私生活的探討，而引起了網友們的熱烈討論。

勝寛在（29日）深夜發 Instagram 長文的【完整內容】：

「不想再看到互相傷害的樣子。

看著這段期間發生的許多事情，

儘管如此，還是抱著無論如何都會過去吧這樣的想法，

我一如既往、全心全意地與成員們一起努力活動，

但是現在，我不想再只是看著事態發展，等待火熄滅。

為了那些受到傷害的人，我的粉絲、我的成員，

還有此刻仍然努力活動的所有同行們，

我覺得我不能再沉默下去了。

對某些人來說可能是多管閒事，

對某些人來說可能是一篇輕率的文章，

但我還是鼓起勇氣寫了下來。

藝人這個職業是我自己選擇的，

也因為會得到很多的愛，所以也有一些該承受的事情，

但我並不認為這是一份受傷害到死為止消耗自我，

無論如何都要堅持下去的職業。

我只是想在我擅長的領域，

報答愛我的粉絲們，

只是想把我所能給予的正能量分享給大家。

然而負擔感和壓力的沉重，使得身心俱疲，卻是難以言喻的。

即便如此，就在此刻，我們也必須完成自己的工作。

有人冷靜理性地面對，有人會樂觀地微笑著，

有人雖然痛苦但還是順其自然無論如何都堅持著活下去，

因為自己選擇了這條路，所以必須承受，

然而這樣的理由，今天卻顯得格外冷酷無情。

天氣時晴時陰，對我來說，今天就是格外陰沉的一天。

難道我沒有想過積極面對嗎？

難道我沒有努力過微笑嗎？

但今天就是特別困難，

想到還有其他人也在受傷，心裡就很難受。

無法擁抱和安慰所有人，這點讓我更加心痛。

我不知道這些笨拙又不成熟的話，是否能為某些人帶來共鳴，

是否能給予他們一點點的安慰。

但至少我知道，我的成員、我身邊的同事和朋友們，

這些在K-pop這個大產業中努力奮鬥的人，

都是由衷熱愛這份工作的人。

正因為他們如此真心，也會受傷；

正因為他們如此熱愛，有時會感到空虛。

但每天為了自己、為了成員、為了家人、為了粉絲們，

努力地相愛著生活下去。

我想清楚地表達這一點：

他們絕不是你們可以輕易評價或判斷的對象。

不是如表面上那樣輕鬆的、圓滿活動過來的人，

他們充分經歷過痛苦、崩潰過又無論如何都要努力戰勝，

為了在舞台上給粉絲們展現最好的樣子，

都是咬牙拼命努力過來的人們，

希望大家不要小看偶像。

沒有人有資格輕易插足我們的故事，

不僅對我們對其他藝人也是，

我們並不是你們的消費品，

希望你們不要認為可以隨心所欲地消費享受。

光是跑完一週的音樂節目行程，全身的體力就會消耗殆盡，

在那段期間還拍了廣告、活動、演出、以及其他行程，

即便如此，現在還有比我更微笑著、熱情打招呼的同事，

每當這時我也會笑著回應他們，

因為這是我唯一能為他們做的事。

每當有人對我們熱情地微笑和打招呼時，那一瞬間是如此珍貴、讓人感激。

就算只是形式上的問候，有時候同事們在專輯裡寫得簡短幾句話，

會讓我在疲憊的一天中重新獲得力量。

我只希望大家都能不要生病健康地活動下去。

我也很喜歡「challenge（舞蹈挑戰）」文化。

無論是熟識的夥伴，還是不認識的人，

透過一起完成挑戰留下紀錄，這樣的互動

讓人覺得在這青春最美好的時刻能留下這些回憶是多麼美好。

如果粉絲喜歡那就更好了，

就算彼此不認識，但在挑戰結束後，

即便是尷尬而拘謹地互相鼓勵一句「加油」，

這樣的支持也是珍貴的。

我認為，懷著尊重的心態見面，如果能幫上一點忙的話，

這件事本身就很有意義、很值得感謝。

雖然我還需要努力，但希望我們大家都能變得更溫暖一點。

如果能用溫暖的目光來支持、愛護彼此，

也許情況會變得更好一些吧。

我真的不願再看到有人崩潰、最終放棄這一切。

我真誠地希望，別再給他人帶來無法負擔的傷痛了，這是我最懇切的請求。

我和我們的成員、現在也在努力工作的同事們、

為了我們付出真心的工作人員們、

還有我們的粉絲，不想再看到這些人受傷的樣子，

即使是在這個瞬間也想給溫柔的愛著我們的粉絲們，

說聲對不起，還有我愛你們。」

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