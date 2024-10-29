SEVENTEEN胜寛发长文：「不想再看到互相伤害的样子」疑似回应HYBE报告书引发热议！

人气男团 SEVENTEEN 胜寛在（29日）深夜发IG长文，今天多家韩媒报导疑似是回应「HYBE内部报告书」，完整内容令粉丝们都看哭了。队友 S.COUPS、圆佑、Vernon 也在下面留言为他加油。

近期由於文化体育观光委员会於24日在国会上公开了HYBE内部的报告书，内容提及对於多家经纪公司的艺人评价、行销模式等等，虽说是员工分析报告却充满著主观的负面批评，不当用词，更涉及了私生活的探讨，而引起了网友们的热烈讨论。

胜寛在（29日）深夜发 Instagram 长文的【完整内容】：

「不想再看到互相伤害的样子。

看著这段期间发生的许多事情，

尽管如此，还是抱著无论如何都会过去吧这样的想法，

我一如既往、全心全意地与成员们一起努力活动，

但是现在，我不想再只是看著事态发展，等待火熄灭。

为了那些受到伤害的人，我的粉丝、我的成员，

还有此刻仍然努力活动的所有同行们，

我觉得我不能再沉默下去了。

对某些人来说可能是多管闲事，

对某些人来说可能是一篇轻率的文章，

但我还是鼓起勇气写了下来。

艺人这个职业是我自己选择的，

也因为会得到很多的爱，所以也有一些该承受的事情，

但我并不认为这是一份受伤害到死为止消耗自我，

无论如何都要坚持下去的职业。

我只是想在我擅长的领域，

报答爱我的粉丝们，

只是想把我所能给予的正能量分享给大家。

然而负担感和压力的沉重，使得身心俱疲，却是难以言喻的。

即便如此，就在此刻，我们也必须完成自己的工作。

有人冷静理性地面对，有人会乐观地微笑著，

有人虽然痛苦但还是顺其自然无论如何都坚持著活下去，

因为自己选择了这条路，所以必须承受，

然而这样的理由，今天却显得格外冷酷无情。

天气时晴时阴，对我来说，今天就是格外阴沉的一天。

难道我没有想过积极面对吗？

难道我没有努力过微笑吗？

但今天就是特别困难，

想到还有其他人也在受伤，心里就很难受。

无法拥抱和安慰所有人，这点让我更加心痛。

我不知道这些笨拙又不成熟的话，是否能为某些人带来共鸣，

是否能给予他们一点点的安慰。

但至少我知道，我的成员、我身边的同事和朋友们，

这些在K-pop这个大产业中努力奋斗的人，

都是由衷热爱这份工作的人。

正因为他们如此真心，也会受伤；

正因为他们如此热爱，有时会感到空虚。

但每天为了自己、为了成员、为了家人、为了粉丝们，

努力地相爱著生活下去。

我想清楚地表达这一点：

他们绝不是你们可以轻易评价或判断的对象。

不是如表面上那样轻松的、圆满活动过来的人，

他们充分经历过痛苦、崩溃过又无论如何都要努力战胜，

为了在舞台上给粉丝们展现最好的样子，

都是咬牙拼命努力过来的人们，

希望大家不要小看偶像。

没有人有资格轻易插足我们的故事，

不仅对我们对其他艺人也是，

我们并不是你们的消费品，

希望你们不要认为可以随心所欲地消费享受。

光是跑完一周的音乐节目行程，全身的体力就会消耗殆尽，

在那段期间还拍了广告、活动、演出、以及其他行程，

即便如此，现在还有比我更微笑著、热情打招呼的同事，

每当这时我也会笑著回应他们，

因为这是我唯一能为他们做的事。

每当有人对我们热情地微笑和打招呼时，那一瞬间是如此珍贵、让人感激。

就算只是形式上的问候，有时候同事们在专辑里写得简短几句话，

会让我在疲惫的一天中重新获得力量。

我只希望大家都能不要生病健康地活动下去。

我也很喜欢「challenge（舞蹈挑战）」文化。

无论是熟识的伙伴，还是不认识的人，

透过一起完成挑战留下纪录，这样的互动

让人觉得在这青春最美好的时刻能留下这些回忆是多么美好。

如果粉丝喜欢那就更好了，

就算彼此不认识，但在挑战结束后，

即便是尴尬而拘谨地互相鼓励一句「加油」，

这样的支持也是珍贵的。

我认为，怀著尊重的心态见面，如果能帮上一点忙的话，

这件事本身就很有意义、很值得感谢。

虽然我还需要努力，但希望我们大家都能变得更温暖一点。

如果能用温暖的目光来支持、爱护彼此，

也许情况会变得更好一些吧。

我真的不愿再看到有人崩溃、最终放弃这一切。

我真诚地希望，别再给他人带来无法负担的伤痛了，这是我最恳切的请求。

我和我们的成员、现在也在努力工作的同事们、

为了我们付出真心的工作人员们、

还有我们的粉丝，不想再看到这些人受伤的样子，

即使是在这个瞬间也想给温柔的爱著我们的粉丝们，

说声对不起，还有我爱你们。」

之后，队友们也在下方留言为他加油......

S.COUPS：「希望所有人都能幸福，哪怕只是一点点也好。」

圆佑：「就像胜寛说的，希望这个世界充满温暖。」

Vernon：「（白色爱心）」

目前，在论坛 theqoo上引爆热议，留言接近2000则以上，持续发酵中：【韩网热门文章】SEVENTEEN胜寛就「HYBE报告书」发长文，引网友大讨论

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