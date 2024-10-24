《愛過之後來臨的》虐心金句句句寫入心坎！點出現代人戀愛通病！

由李世榮與坂口健太郎攜手詮釋的韓日異地戀曲《愛過之後來臨的》，講述男女主角「青木潤吾」與「崔紅」經歷一段浪漫熱戀後分手，五年後虐心重逢，明晚（25日）將迎來第6集大結局。

《愛過之後來臨的》不僅貼切描述異地戀的情侶，試著破除語言障礙、學習對方國家文化的可愛點滴，也深刻描寫了情侶間因越來越多的理所當然，而令對方產生孤獨感的情境。五年前毅然決然和青木潤吾分手的崔紅，說的話句句戳進人心坎，五年後青木潤吾的回望與反思亦句句先使人湧起酸楚。也許不只異地情侶，任何在感情受傷的人都能感同身受。



孤獨消磨愛情

「為何我總是一個人？」

「孤獨會讓人坐立不安，寂寞會讓人變得脆弱，並且再加上年少氣盛，一切都會變得岌岌可危。」

「我很生氣，因為我能發洩的人，只有你而已。」



不停找藉口

「你總是有理由，因為對你而言，理由比我更重要。」

「你連一句道歉的話都不想說嗎？直接說抱歉就可以了，說一句抱歉，我還能懲罰你嗎？我實在無法理解你為何說不出口。」

「你工作回來，就可以不遵守約定嗎？那為何還要約定？為何每天擔心的人是我？等你的人也是我？」

「拜託！拜託你就不能說一句抱歉嗎？你知道讓我最難受的是什麼嗎？是你把應該接受道歉的人變成更壞的人！明明是你做錯了！你一點都不在意我，還讓我一個人！你為何要讓我一個人，讓我變得如此孤獨……」



明知問題在哪卻卻步

「我卻再也沒有追問，因為我害怕知道她為何跑步。」

「我後悔了很久，那天還不如甚麼都不說，人生不會像自己所說的那樣，有時不說出來反而更好。」



遲來的正視與醒悟

「我為甚麼沒能注意到你的孤單呢？為甚麼我會認為，讓你一個人度過的那些時光，是我們一起度過的呢？」



不是不愛是累了

「等時間過了很久我才明白，我想忘記的其實不是他，而是深愛他的我。」



世紀難題

「不要和心愛的人結婚，而是要和好的人結婚。」



「與其說是結婚，更應該是想和他永遠在一起，『彼此永遠相愛』這句話的另一種說法。」第5集結尾小紅選擇了心愛的人潤吾，第6集結局兩人能重修舊好？潤吾能做到不再讓小紅孤獨的承諾了嗎？

《愛過之後來臨的》最後一集，明晚25日晚間8時15分香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費收看。

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