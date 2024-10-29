「大长今」李英爱罕见与74岁老公同框！低头耳语感情甜蜜
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「大长今」李英爱罕见与74岁老公同框！低头耳语感情甜蜜

明星   2024年10月29日   星期二10:08   Tracy  

（封面图源：TV DAILY）

韩国国民女神、「氧气美女」李英爱日前与老公、前Raicom会长郑浩英共同出席活动，两人甜蜜同框的照片登上了韩网热搜。

日前，李英爱夫妇一起出席了在首尔江东区高德洞举行的「第14届美丽艺术家奖」颁奖典礼，54岁的女神依旧光彩照人。 夫妇俩并肩坐在桌前，耳语交谈，模样十分亲密。 郑浩英还用自己的手机为正在与粉丝合影的李英爱拍照，展现了不变的爱意。

郑浩英於1951年出生，和李英爱相差20岁，两人於2009年在美国夏威夷举行了秘密婚礼，并与2011年迎来了异卵双胞胎的降临。 婚后的李英爱生活相对低调，主要专注於家庭和育儿。 近些年才回归影视剧圈，拍摄了《具景伊》、《大指挥家》等。
（图源：TV DAILY）

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