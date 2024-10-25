李善均遺作《幸福國度》因為「他」接演！聚焦南韓史上最惡劣審判

曾演出《寄生上流》、《我的大叔》等膾炙人口影劇作品的演技派男星李善均，他的演藝生涯謝幕電影《幸福國度》，即將在11月8日於台灣隆重上映。本片改編自南韓總統「朴正熙遇刺案」背後不為人知的隱藏故事，描述在1979年總統暗殺事件的政治審判中，一位追求勝訴的熱血律師，為了挽救僅只一次宣判，就必須決定生死的情報部秘書官而孤軍奮戰。全片劇情貫穿《南山的部長們》與《12.12：首爾之春》兩大電影所描述的歷史事件，由《雙面君王》千萬觀影人次導演秋昌民執導，將僅只16天的「倉促審判」過程給搬上大銀幕，並由近期以《變身機長》再掀熱議的曹政奭共同主演。值得一提的是，本片日前舉辦製作發表會時，導演透露李善均之所以接演本片的原因是：「曹政奭是一位很優秀的演員，希望能與他一起學習。」讓一旁聽到的曹政奭，當場強忍想要落淚的激動情緒，表示自己時時刻刻都在思念這位善良的前輩。

改編南韓總統遇刺不為人知故事 《幸福國度》勇奪首週票房冠軍

南韓備受話題討論的電影《幸福國度》，以貫穿1979年10月26日「總統暗殺事件」，以及同年12月12日「雙十二政變」當中，不為人知的一場政治審判，以及捲入其歷史漩渦的三位人物為主要故事內容。其中包括聽從上級指示，因此捲入總統暗殺事件而接受審判的情報部隨行祕書官「朴泰柱」，還有為了在審判過程中救活朴泰柱，不惜一切手段與方法的律師「鄭仁厚」，以及主導整場審判過程、甚至成為日後發動軍事叛亂的聯合團團長「全償斗」。雖然南韓影壇有許多描繪重大歷史事件的電影，但至今卻沒有一部透過政治審判，將隱藏在歷史漩渦中的人物給重新改編的作品。本片便以總統暗殺事件的審判為故事核心，在實際進行公審的過程當中，法庭上卻多次發生祕密向法庭傳送小紙條，也被稱為「紙條審判」的情事發生，更因為受審者「朴泰柱」是軍人身份，在法庭上只能一審就要做出最終審判，也讓朴泰柱可說是「一審定生死」，僅僅16天就要做出最終宣判，也在當時被稱為「倉促審判」。



導演秋昌民表示，雖然至今的南韓電影，有很多描寫總統暗殺事件和雙十二政變的作品，但本片卻截然不同，講述貫穿兩起歷史事件的最惡劣政治審判，和因此受到影響的人們，他表示：「如果把焦點放在歷史的另一條主線，會感受到新的樂趣。比起我們知道的任何事件，我覺得當中流淌的其他事件，可能在生活中會更加重要。」此外，導演在將歷史事件改編成電影時，也特別提到：「先決條件是在忠實地資料調查之後，再根據事實進行改編。」因此，劇組可說是戒慎恐懼地完成了本次作品，並避免偏向任何一方立場。尤其劇組為了完美再現1979年，也進行徹底的資料調查。不僅是電影的場面調度，為了忠實呈現那個年代，從演員演技、語氣到美術、服裝、拍攝等所有領域，劇組都不放過任何細節，集中精力將當時的年代在大銀幕上重現。這也讓本片一在南韓上映，就強勢奪得本土電影首週票房冠軍，更在電影網站「CGV」獲得9.3高分的金雞蛋指數肯定，絕對是值得台灣觀眾入場親睹的年度必看之作

聽聞李善均接演《幸福國度》原因 曹政奭強忍淚水表達思念

尤其《幸福國度》是已故演技派男星李善均的演藝生涯謝幕之作，這回飾演跟總統暗殺事件有所關連的情報部隨行祕書官「朴泰柱」，也是該事件相關人物中唯一的軍人身份，在審判過程當中，他的態度始終剛正不阿，特別是作為軍人服從命令的背後，還有根據上級指示等其他理由，讓他有許多難言之隱，是內心富有多層次的角色，更是讓本片故事得以更加立體的人物。本片日前舉辦製作發表會時，導演秋昌民也談到李善均決定接演本片的契機：「我當時問他為什麼會選擇這部作品，他說是因為曹政奭。他認為曹政奭是位優秀的演員，希望能與他一起學習。看到已經如此優秀的演員，依然保持好奇心和學習的態度，讓我感到非常驚訝。」一席話也讓一旁的曹政奭聽到眼眶泛淚，甚至強忍淚水不要落下。當談到跟李善均的合作感想時，曹政奭也表示李善均是個演戲時堅持理念，下戲後則溫暖又有情的演員：「我喜歡開玩笑，他都有接住我的玩笑話，是個非常好又善良的前輩。」言語當中流露十分思念他的心情。



這部根據南韓總統遇刺案不為人知隱藏故事改編的話題新片《幸福國度》，即將在11月8日於台灣隆重上映。本片劇情描述1979年10月26日，動搖國本的總統遇刺事件發生。事發前半小時，隨行秘書官朴泰柱（李善均飾演）接到中央情報部部長下達命令，要求一旦發生任何事情，就必須制服警衛員。然而他放任悲劇發生的行徑，究竟是「內亂的共謀」？還是「長官命令下必須服從」？兩造爭論，成為法庭上的審判焦點。另一方面，只求勝訴不計正義的生計型律師鄭仁厚（曹政奭飾演），也介入這場南韓近代史上最糟糕的政治審判，竭盡全力為朴泰柱的清白孤軍奮戰。在這短短十六天的審判期間，兩人還將面對主導這場不公正審判的聯合團團長全償斗（劉宰明飾演），最終的審判結果將會是如何呢？欲知本片最新消息，請上電影官方臉書粉絲團‎https://www.facebook.com/ccasiaworld‎與Instagram專頁‎https://www.instagram.com/caichang_film‎查詢。



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