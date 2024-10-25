李善均遗作《幸福国度》因为「他」接演！聚焦南韩史上最恶劣审判

曾演出《寄生上流》、《我的大叔》等脍炙人口影剧作品的演技派男星李善均，他的演艺生涯谢幕电影《幸福国度》，即将在11月8日於台湾隆重上映。本片改编自南韩总统「朴正熙遇刺案」背后不为人知的隐藏故事，描述在1979年总统暗杀事件的政治审判中，一位追求胜诉的热血律师，为了挽救仅只一次宣判，就必须决定生死的情报部秘书官而孤军奋战。全片剧情贯穿《南山的部长们》与《12.12：首尔之春》两大电影所描述的历史事件，由《双面君王》千万观影人次导演秋昌民执导，将仅只16天的「仓促审判」过程给搬上大银幕，并由近期以《变身机长》再掀热议的曹政奭共同主演。值得一提的是，本片日前举办制作发表会时，导演透露李善均之所以接演本片的原因是：「曹政奭是一位很优秀的演员，希望能与他一起学习。」让一旁听到的曹政奭，当场强忍想要落泪的激动情绪，表示自己时时刻刻都在思念这位善良的前辈。

改编南韩总统遇刺不为人知故事 《幸福国度》勇夺首周票房冠军

南韩备受话题讨论的电影《幸福国度》，以贯穿1979年10月26日「总统暗杀事件」，以及同年12月12日「双十二政变」当中，不为人知的一场政治审判，以及卷入其历史漩涡的三位人物为主要故事内容。其中包括听从上级指示，因此卷入总统暗杀事件而接受审判的情报部随行秘书官「朴泰柱」，还有为了在审判过程中救活朴泰柱，不惜一切手段与方法的律师「郑仁厚」，以及主导整场审判过程、甚至成为日后发动军事叛乱的联合团团长「全偿斗」。虽然南韩影坛有许多描绘重大历史事件的电影，但至今却没有一部透过政治审判，将隐藏在历史漩涡中的人物给重新改编的作品。本片便以总统暗杀事件的审判为故事核心，在实际进行公审的过程当中，法庭上却多次发生秘密向法庭传送小纸条，也被称为「纸条审判」的情事发生，更因为受审者「朴泰柱」是军人身份，在法庭上只能一审就要做出最终审判，也让朴泰柱可说是「一审定生死」，仅仅16天就要做出最终宣判，也在当时被称为「仓促审判」。



导演秋昌民表示，虽然至今的南韩电影，有很多描写总统暗杀事件和双十二政变的作品，但本片却截然不同，讲述贯穿两起历史事件的最恶劣政治审判，和因此受到影响的人们，他表示：「如果把焦点放在历史的另一条主线，会感受到新的乐趣。比起我们知道的任何事件，我觉得当中流淌的其他事件，可能在生活中会更加重要。」此外，导演在将历史事件改编成电影时，也特别提到：「先决条件是在忠实地资料调查之后，再根据事实进行改编。」因此，剧组可说是戒慎恐惧地完成了本次作品，并避免偏向任何一方立场。尤其剧组为了完美再现1979年，也进行彻底的资料调查。不仅是电影的场面调度，为了忠实呈现那个年代，从演员演技、语气到美术、服装、拍摄等所有领域，剧组都不放过任何细节，集中精力将当时的年代在大银幕上重现。这也让本片一在南韩上映，就强势夺得本土电影首周票房冠军，更在电影网站「CGV」获得9.3高分的金鸡蛋指数肯定，绝对是值得台湾观众入场亲睹的年度必看之作

听闻李善均接演《幸福国度》原因 曹政奭强忍泪水表达思念

尤其《幸福国度》是已故演技派男星李善均的演艺生涯谢幕之作，这回饰演跟总统暗杀事件有所关连的情报部随行秘书官「朴泰柱」，也是该事件相关人物中唯一的军人身份，在审判过程当中，他的态度始终刚正不阿，特别是作为军人服从命令的背后，还有根据上级指示等其他理由，让他有许多难言之隐，是内心富有多层次的角色，更是让本片故事得以更加立体的人物。本片日前举办制作发表会时，导演秋昌民也谈到李善均决定接演本片的契机：「我当时问他为什么会选择这部作品，他说是因为曹政奭。他认为曹政奭是位优秀的演员，希望能与他一起学习。看到已经如此优秀的演员，依然保持好奇心和学习的态度，让我感到非常惊讶。」一席话也让一旁的曹政奭听到眼眶泛泪，甚至强忍泪水不要落下。当谈到跟李善均的合作感想时，曹政奭也表示李善均是个演戏时坚持理念，下戏后则温暖又有情的演员：「我喜欢开玩笑，他都有接住我的玩笑话，是个非常好又善良的前辈。」言语当中流露十分思念他的心情。



这部根据南韩总统遇刺案不为人知隐藏故事改编的话题新片《幸福国度》，即将在11月8日於台湾隆重上映。本片剧情描述1979年10月26日，动摇国本的总统遇刺事件发生。事发前半小时，随行秘书官朴泰柱（李善均饰演）接到中央情报部部长下达命令，要求一旦发生任何事情，就必须制服警卫员。然而他放任悲剧发生的行径，究竟是「内乱的共谋」？还是「长官命令下必须服从」？两造争论，成为法庭上的审判焦点。另一方面，只求胜诉不计正义的生计型律师郑仁厚（曹政奭饰演），也介入这场南韩近代史上最糟糕的政治审判，竭尽全力为朴泰柱的清白孤军奋战。在这短短十六天的审判期间，两人还将面对主导这场不公正审判的联合团团长全偿斗（刘宰明饰演），最终的审判结果将会是如何呢？欲知本片最新消息，请上电影官方脸书粉丝团‎https://www.facebook.com/ccasiaworld‎与Instagram专页‎https://www.instagram.com/caichang_film‎查询。



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