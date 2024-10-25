ROSÉ＆Bruno Mars〈APT.〉獲音樂節目一位！Bruno Mars用韓文發表感言：「第一次拿到一位，我哭了一早上」
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ROSÉ＆Bruno Mars〈APT.〉獲音樂節目一位！Bruno Mars用韓文發表感言：「第一次拿到一位，我哭了一早上」

KPOP   2024年10月25日   星期五16:24   Yuan  

（封面圖源：YouTube@ROSÉ截圖、IG@roses_are_rosie）

BLACKPINK 成員 ROSÉ 日前和 Bruno Mars（火星人布魯諾）發行合作歌曲〈APT.〉，超洗腦的歌詞和旋律，也在全球引發熱潮。

（圖源：IG@roses_are_rosie）

24日〈APT.〉也在音樂節目《M Countdown》獲得一位。Bruno Mars 今日（25）通過 IG 限時動態發表獲得一位的感言，他用韓文寫下：「非常感謝韓國的粉絲們！因為第一次在音樂放送拿到一位，所以我哭了一早上 嗚嗚。非常感謝幫助我拿到一位的 ROSÉ，也感謝大家喜愛〈APT.〉。」最後還寫下「Love, Bruno 歐爸」。
（圖源：Mnet《M Countdown》截圖）（圖源：IG@brunomars截圖）

ROSÉ 也轉發該限時動態並用英文回答道：「爲你感到驕傲，Bruno Mars（So proud of you Bruno Mars）。」
（圖源：IG@roses_are_rosie截圖）

Bruno Mars 有趣的貼文，也在韓網引發熱烈討論。韓網友紛紛表示：「40歲第一次獲得MCD第一名，好激動」、「果然堅持下去就會成功了」、「聽說實力很強，一次都沒上過音樂節目，這像話嗎」、「再來一首！Go Go」、「不唱安可的話無效！！立刻來韓國吧」、「成爲第一名歌手真的好難（韓網友說他是出道5427天才獲得一位）啊！辛苦了」、「安可舞台拜託了」、「天啊！如果得了第一名，就要出來唱安可歌啊」等等。

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