分手之後才後悔！《愛過之後來臨的》跨國戀原來敗在這原因，結局預告出爐

李世榮與坂口健太郎主演的韓日跨國戀愛劇《愛過之後來臨的》，女主角「崔紅」當初狠下心和男主角「青木潤吾」分手的原因終於完全揭曉，明日將結局，結局會是？

第3集曾提到崔紅（李世榮 飾）對於潤吾（坂口健太郎 飾）過於投入打工頗有不滿，認為自己在最需要對方的時候他卻不在，第4、第5集敘述了更多崔紅對潤吾的失望，包括參加日本人視為很重要的婚禮，還有崔紅家裡破產想和潤吾討論，他都搞失蹤、直接放崔紅一個人。



潤吾總是覺得「反正回家後會見到」，而忽略崔紅身為外國人孤苦無依的需求。唯一能成為崔紅支柱的是潤吾，潤吾卻總是讓她失去依靠。潤吾當下不懂，分手後才明白、才後悔自己讓崔紅孤單了，過去他多少約定沒達成，寫書的約定倒達成了，那本書正是《愛過之後來臨的》。



面對潤吾遲來的歉意，崔紅最終動搖了，她說她很喜歡敏俊（洪宗玄飾），但婉拒了他的求婚，她走向潤吾……只可惜，崔紅看見潤吾身邊有小林環奈（中村杏），心瞬間冷了？



明日即將結局，預告昨（23）日已出爐，崔紅表示不想再後悔，打了電話給潤吾。底下網友激動留言「6集看不夠」，希望結局能看到兩人婚後生活，也有人吐槽潤吾時隔五年終於肯接電話了。由於坂口健太郎曾在採訪透露最深刻的是一場電話戲，大家都在猜就是這一幕，但也擔心「結局該不會停在這吧」。



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