《媳婦過渡期》「武美英」崔允羅要結婚了！「大嫂」朴河宣喊「小姑」獻祝福

曾在《媳婦過渡期》（兒媳記）飾演男主角「武具英」（權律 飾）妹妹「武美英」的演員崔允羅，今（24）日曬婚紗照宣布結婚。

崔允羅昨日已在IG限時動態秀出疑似是未婚夫求婚時的場景，關鍵是桌上擺的蛋糕寫「Will You Merry Me ?」。今日，崔允羅所屬公司Fantagio透露崔允羅將在11月與圈外男友結婚，考慮到男方為圈外人，婚禮將在首爾某處非公開舉行。

崔允羅很快也在IG公開單獨的新娘婚紗照，在《媳婦過渡期》飾演女主角「閔思琳」，也就是崔允羅飾演的「武美英」之大嫂，朴河宣在貼文下留言祝福：「哎唷真漂亮，我們小姑。」



崔允羅1992年生現年32歲，除了演出兩季《媳婦過渡期》之外，還演過《Untouchable》、《壞爸爸》、《初次見面我愛你》與《我眼裡只有你》（我眼裡的豆莢），《我眼裡只有你》飾演主演群「金海美」一角。

▼《媳婦過渡期2》



▼《我眼裡只有你》



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