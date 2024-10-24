《媳妇过渡期》「武美英」崔允罗要结婚了！「大嫂」朴河宣喊「小姑」献祝福
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《媳妇过渡期》「武美英」崔允罗要结婚了！「大嫂」朴河宣喊「小姑」献祝福

明星   2024年10月24日   星期四18:50   草莓  

（封面图源：IG@yunlachoi）

曾在《媳妇过渡期》（儿媳记）饰演男主角「武具英」（权律 饰）妹妹「武美英」的演员崔允罗，今（24）日晒婚纱照宣布结婚。

崔允罗（图源：X@fantagiogroup）

崔允罗昨日已在IG限时动态秀出疑似是未婚夫求婚时的场景，关键是桌上摆的蛋糕写「Will You Merry Me ?」。今日，崔允罗所属公司Fantagio透露崔允罗将在11月与圈外男友结婚，考虑到男方为圈外人，婚礼将在首尔某处非公开举行。

崔允罗很快也在IG公开单独的新娘婚纱照，在《媳妇过渡期》饰演女主角「闵思琳」，也就是崔允罗饰演的「武美英」之大嫂，朴河宣在贴文下留言祝福：「哎唷真漂亮，我们小姑。」

崔允罗1992年生现年32岁，除了演出两季《媳妇过渡期》之外，还演过《Untouchable》、《坏爸爸》、《初次见面我爱你》与《我眼里只有你》（我眼里的豆荚），《我眼里只有你》饰演主演群「金海美」一角。

▼《媳妇过渡期2》

▼《我眼里只有你》
右上角为崔允罗（图源：KBS@《我眼里只有你》海报）

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