時隔12年出演綜藝！GD《劉QUIZ》預告：首次公開新曲試聽，劉在錫抱怨：「爲什麼只播到這裡」

23日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》最後公開時隔12年出演綜藝節目的 G-Dragon （GD，權志龍）的預告片。

公開的預告中，劉在錫擁抱 GD 說：「哦！GD～很高興見到你，太高興了！」而 GD 也通過節目公開時隔7年發行的新曲的一小部分，備受期待！聽完之後劉在錫也抱怨：「怎麼就只讓人聽到這裡？」當天劉在錫問到名曲誕生的祕訣時， GD 說：「分手的時候，坐著起來歌曲好像就出來了。」



另外， GD 還公開過去練習生時期和太陽清理前輩們吃剩下的飯的軼事，並坦率地說：「為什麼這個剩下了呢？這個也剩了？」預告最後...GD 也提到「BIGBANG 的部分也有計畫」，期待他分享更多故事呢！



而 GD 上一張專輯是2017年6月發佈的迷你二輯《權志龍》，距今已經7年4個月。此前，有報導稱 GD 將於10月25日回歸，但經紀公司表示還未確定日程。在21日，官方粉絲帳號發佈了三張預告圖片，在留言及 Hashtag 標籤寫道「Beyond-black、隱藏的寶石、GDRAGON2024」，他也確定出席《2024 MAMA》，希望可以早日聽到發新曲的好消息啊！



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