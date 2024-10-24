韓國超人氣文創設計品牌 DINOTAENG 首次登陸香港 獨家聯乘東薈城名店倉

今個冬日，東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌 DINOTAENG 首度聯乘，於 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日期間攜手打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」聖誕主題活動，與你歡度暖笠笠的聖誕節！

DINOTAENG 創立於 2018 年，品牌旨在「從塗鴉增添大家生活中的樂趣」，提到韓國文創總是能隨處看到DINOTAENG 的身影。DINOTAENG 作者透過一群居住在棉花糖村內的短尾矮袋⿏⼩夥伴的視⻆端詳世界，結合動物、⾃然與生活⽤品，將日常生活中簡單卻⼜純粹的美好帶進插畫中。為迎接普天同慶的聖誕節，棉花糖村及其村民將以全新 2024 冬日主題盲盒造型，萌爆登陸東薈城名店倉「Marshville’s Winter」，邀請大家一同齊齊挑戰三項韓國人氣冬日活動，包括創意堆雪人、冰釣挑戰，以及滑雪橇競賽，贏取驚喜禮物！「Marshville’s Winter」更設有不同的聖誕必到打咭位，七位村民將一一出現與商場各個位置，包括QUOKKA、HATTY、FATTY、DAISY、BRIC、GRU 以及 BOBO，而棉花糖村村民最喜歡的棉花糖 MARSH更會隨時現身，帶來驚喜！

「Marshville’s Winter」裝置詳情：

地點： 東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋

日期： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日

時間： 每日早上 11 時至晚上 10 時

全港首個限定快閃店！發售 DINOTAENG 全新冬日系列主題盲盒及同系列新品「DINOTAENG 快閃店」繼韓國首爾、東京、上海、台北及高雄後，DINOTAENG 官方快閃店將首次進駐香港，獨家登陸東薈城名店倉！「DINOTAENG 快閃店」將會分階段推出各式各樣 DINOTAENG 精品、2024年冬日主題盲盒及冬日系列新品，可愛的風格配合高級的質感，由毛公仔、手提袋、文具到生活⽤品，款式應有盡有，粉絲必定滿載而歸！

「DINOTAENG 快閃店」詳情：

地點： 東薈城名店倉二樓鄰近 cdf Beauty (275 號舖)

日期： 2024 年 11 月 20 日至 2025 年 1 月 2 日

時間： 每日中午 12 時至晚上 9 時

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