G-Dragon回計劃正式啟動？！官粉帳號發佈「全黑圖」打破7年沉寂

今日中午，G-Dragon在官方粉絲帳號發佈三張預告圖片，圖中僅有黑色、沒有任何文字，留言及Hashtag標籤寫道「Beyond-black、隱藏的寶石、GDRAGON2024」。

這係列黑色預告圖令粉絲們對G-Dragon回歸的期待感越來越強烈。長期關注他動態的粉絲們推測，這張突然發佈的圖片中可能隱藏著某種秘密資訊，並紛紛在網上解讀和交流其背後的含義。

G-Dragon憑藉他獨特的音樂性，在全球範圍展現出作為音樂人的才華，還在時尚界和藝術界等多個領域產生了巨大影響，堪稱是「活著的傳奇」。 作為一個符號般的存在，G-Dragon的回歸總是備受矚目。



G-Dragon與今年生日8月18日前一天發佈了新的官方粉絲帳號「fanplusonedotcom」，解釋其含義是「FAN + I = FAM」。目前為止，該帳號只更新了慶祝G-Dragon生日和BIGBANG出道18週年的內容。



此前有報道稱G-Dragon將於10月25日回歸，但所屬社表示還未確定日程。

G-Dragon上一張專輯是2017年6月發佈的迷你二輯《權志龍》，距今已經7年4個月。 如果確認這是他時隔7年4個月後的正式回歸，毫無疑問將再一次在K-pop界引發轟動。

▽《權志龍》主打曲《無題》：



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