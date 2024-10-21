G-Dragon回归计划正式启动？！官粉帐号发布「全黑图」打破7年沉寂

今日中午，G-Dragon在官方粉丝帐号发布三张预告图片，图中仅有黑色、没有任何文字，留言及Hashtag标签写道「Beyond-black、隐藏的宝石、GDRAGON2024」。

这系列黑色预告图令粉丝们对G-Dragon回归的期待感越来越强烈。长期关注他动态的粉丝们推测，这张突然发布的图片中可能隐藏著某种秘密资讯，并纷纷在网上解读和交流其背后的含义。

G-Dragon凭藉他独特的音乐性，在全球范围展现出作为音乐人的才华，还在时尚界和艺术界等多个领域产生了巨大影响，堪称是「活著的传奇」。 作为一个符号般的存在，G-Dragon的回归总是备受瞩目。



G-Dragon与今年生日8月18日前一天发布了新的官方粉丝帐号「fanplusonedotcom」，解释其含义是「FAN + I = FAM」。目前为止，该帐号只更新了庆祝G-Dragon生日和BIGBANG出道18周年的内容。



此前有报道称G-Dragon将於10月25日回归，但所属社表示还未确定日程。

G-Dragon上一张专辑是2017年6月发布的迷你二辑《权志龙》，距今已经7年4个月。 如果确认这是他时隔7年4个月后的正式回归，毫无疑问将再一次在K-pop界引发轰动。

▽《权志龙》主打曲《无题》：



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