《MOVING 異能》姜草新作！《照明商店》海報＆預告公開：可疑的社長朱智勛＆陌生的朴寶英

Disney+ 原創系列《照明商店》改編自姜草創作的同名網路漫畫，是以一家連接陽間與陰間的燈具商店為背景，交錯敘述生者與亡者、講述徘徊於生死之間的人們的故事。

這是姜草作家「懸疑心理涼颼颼」系列的第五部作品，累計點擊率突破1.5億次，受到眾多讀者的稱讚和喜愛。而《照明商店》出演陣容也非常厲害，包括朱智勛、朴寶英、裴晟佑、嚴泰九、金雪炫、李姃垠、金敏荷、朴赫權、金大明、申銀秀等。



今日也公開男女主角的海報，兩版都寫著「每天晚上，他們都在尋找光明」，傳達《照明商店》的神祕氣氛。朱智勛飾演守護「照明商店」的社長鄭元榮，他以強烈的存在感壓倒視線。隨著明亮的光線而來的可疑客人，還有淡淡地面對他們的鄭元榮，讓人好奇每天晚上在這裡發生的故事。朴寶英飾演「重症病房護士」權永芝，他用恐懼的表情看著來到充滿涼意病房的他們，讓人好奇兩人面對的陌生人究竟是誰。



此外，《照明商店》首版預告也公開啦！在黑暗的小巷的盡頭最明亮的地方，來到這裡的人奇怪又陌生，僅憑存在就讓人產生奇妙的緊張感。接著，恐怖、悲傷、懇切等多種感情混雜在一起的人們，帶著各自的故事來到「照明商店」。再加上「或許...這種意志也不可能是一個人的吧」的台詞，將會展開怎樣的故事？最後，鄭元榮說道：「無論是在哪裡，不都是人生活的世界嗎？」讓人非常期待！



《照明商店》由演員金熙元擔任導演、姜草親自為該劇創作劇本，而金熙元在《MOVING 異能》裡飾演高中體育老師「崔日煥」，這也是他首次挑戰當導演，轉換身份與姜草二度合作。該劇於2024年12月4日上線四集，此後每週三更新兩集，總共有八集。



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