韓國年輕人又想結婚了？韓政府公開20、30歲「我要結婚」意向大提升！網友留言超犀利

韓國年輕人的婚戀觀似乎有了轉變，「三拋」（拋棄戀愛、結婚、生子）時代要結束了嗎？

14日韓國低出生率高齡社會委員會（簡稱「低出生率委員會」）發佈了「婚姻、生育、育兒及政府低出生率對策認知調查」結果。 調查於8月31日至9月7日對2592名25至49歲的男女進行。 結果顯示，未婚受訪者中有65.4%表示「具體計畫結婚或希望某天結婚」，這一比例比3月份的調查結果（61.0%）上升了4.4個百分點。

30歲（30至39歲）女性是觀念變化最大的一群人，60.0%表示有結婚意向，比3月的48.4%提高了11.6個百分點。對婚姻持正面態度的比例也比3月份（70.9%）略微上升至71.5%。 尤其是25至29歲的男性，有75.4%對婚姻持積極態度，比3月的68.3%上升了7.1個百分點。



男女對孩子的正面認知也有所增加。 68.2%的受訪者表示孩子是必要的，比3月的61.1%上升了7.1個百分點，尤其是25至29歲女性的正面認知從3月的34.4%大幅上升至48.1%，提高了13.7個百分點。

表示孩子是必要的受訪者為68.2%，比3月的61.1%上升了7.1個百分點。 未有子女的男女中，表示有生育意向的受訪者為37.7%，比3月的32.6%增加了5.1個百分點。

但在已育有子女的受訪者中，表示有追加生育意向的比例為9.3%，比3月的10.1%有所下降。 主要原因是「育兒成本負擔（46.1%）」和「育兒感到困難（40.7%）」等。

64.6%的受訪者表示聽說過或了解政府的低出生率對策。 女性的認知度為68.0%，高於男性的61.3%，尤其是40多歲女性的認知度最高，為68.4%。



受訪者認為，為解決低出生率問題，重要的領域（可多選）包括「工作與家庭平衡支持」（85.7%）、「育兒支援」（85.6%）以及「住房等婚姻和生育支援」（84.1%）等。

被認為對扭轉低出生率趨勢有效的政策有「擴大對新婚、生育和多子女家庭的住房供應」（73.6%）、「將育兒休假津貼上限提高至每月250萬韓元」（72.5%）以及「實現幼稚園和托兒所的免費教育和托育政策」（72.5%）等。



相關文件一經公開就在韓網上引爆熱議，引來網友們的圍觀和討論，眾人留言稱：「誰要結啊」、「好，知道了，你們多結幾次吧」、「你們到底調查的誰？」、「大家多努力吧」、「為要結婚的你們加油」、「你想結就結呗，但別催別人結婚，給那些想結婚的人多發點福利吧」、「造假的結果吧」、「統計學陷阱，從0到1就是100%上升啊」、「你是不是只調查了男人」、「其實這是好事啊，想結婚的人就去結啊」、「可是婚禮策劃師都說22-23年是結婚潮，這幾年明顯減少了，婚禮策劃都成了夕陽產業了」等。

參考文章：https://v.daum.net/v/20241014182015499

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