《淚之女王》姑姪售後仍在繼續！金智媛探班「姑姑」金正蘭，留親筆信，字如其人

演員金智媛不僅人美，連心也那麼美！

演員金正蘭在自己的SNS上發文寫道：「世界上最漂亮的智媛啊...... 謝謝你來參加試映會。 因為太忙了，沒能和你拍照。」並公開了金智媛贈送的名牌香水和親筆信。

在金正蘭公開的信中，金智媛寫道：「前輩，您好，我是智媛。 您最近身體好嗎？ 《淚之女王》結束後已經過了一段時間，不知不覺已經到了秋天。 謝謝您在涼爽的季節邀請我參加這部讓人心裡溫暖的電影。 世界上最美麗的正蘭前輩，願您一直保持健康，和您的貓咪們一起度過幸福平安的日子。 懷著滿滿的愛，智媛敬上。」金智媛的字清秀大氣，如她本人一樣優雅。



金智媛和金正蘭曾在今年4月完結的tvN電視劇《淚之女王》中合作。 金智媛在劇中飾演Queens百貨的孫女、財閥三代洪海仁，金正蘭則飾演她的姑姑、喜歡穿虎紋衣服的洪會長的小女兒洪凡資，兩人在劇中的出色演技受到了觀眾的喜愛。





此外，金智媛於8月31日結束了在雅加達的演出，圓滿完成了亞洲粉絲見面會巡演「BE MY ONE」。

電影《世上最美麗的奧黛麗》講述了看似平凡但對彼此來說特別的母子故事，重溫了家庭的珍貴和無私的愛，影片將於24日上映。

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