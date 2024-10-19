信任與懷疑的激戰！側寫師父親Vs.反偵察天才女兒，懸疑劇《如此親密的背叛者》深入重重謎團、窺探謊言背後真心

泰洙心中一次次種下懷疑的種子、一次次努力拔除，然而新的懷疑總是接踵而至，像纖細的毒蛇鑽進心中... 新劇《如此親密的背叛者》用冷靜語調丟出連串謎團，讓人一看就深陷其中！

《如此親密的背叛者》是MBC最新開播的懸疑驚悚劇，請來《浪漫醫生金師傅》韓石圭和新人演員蔡元彬飾演一對貌不合神更離的父女。 劇中父親是韓國最優秀的犯罪心理分析師，女兒則似乎是天生的反偵察高手，眼神銳利的撲克臉、思慮縝密的行動讓父親和觀眾都捉摸不透。 最要命的是，父親發現女兒過著雙重生活，還與一樁殺人案相關！



>>>以下內容包含前兩集劇雷！<<<

陌生的女兒

泰洙原本有一雙兒女，某日兩個小孩一同在森林走失，再見時兒子亡故於懸崖下，倖存的女兒裙子沾滿血漬。 也許是在那時，泰洙對女兒夏彬的懷疑第一次生根。

時隔多年，前妻的自殺將泰洙再次拉回女兒身邊。 然而女兒並不歡迎缺席多年的父親，父親也對女兒的雙重生活一無所知：補習班兩個月沒去、校外活動沒參加，卻出現在手機小偷的汽車旅館、深山殺人案的現場。

泰洙悄悄搜索夏彬房間，以為把她塞在門縫的紙張放回去就能掩蓋行蹤，殊不知敏銳的夏彬早在門頂預備了另一道機關。 泰洙終於查到案發現場的紅色纖維可能來自女兒包包掛件，夏彬沒給他機會對證，一把火燒了掛件。 這場父女博弈，女兒似乎總能領先一步。



父親的職業是懷疑，女兒索要的是信任

矛盾。 泰洙的職業習慣促使他對一切保持警覺，女兒迴避型的話術、揚起又落下的嘴角，在他眼中都是說謊的證據，監視器中一個與女兒相似的背影就能將他推進懷疑的深淵。

年幼的夏彬被父親質疑殺死弟弟，倔強地一言不發，直到被母親擁抱才說出與她無關。 或許從那一刻起，夏彬已不再奢望父親的信任。 面對父親步步緊逼的質詢，夏彬哭著說：「算我求你，相信我一次行嗎？」

但，夏彬面對鏡子平靜地擦去淚水，剛才究竟是真情宣洩還是巧妙的表演？ 夏彬故意走進車流被撞傷，究竟是如她所說因喪母之痛而尋死，還是為掩蓋其他原因傷痕？



誰是背叛者？

這部劇的企劃意圖很有趣：「信任是無法強求，也不是努力就能獲得... 諷刺的是，我們自認最了解、最信任的人，以及我們堅信最了解我們的人，才是能給出最深的傷害... 即便親生骨肉也無法了解全貌，我們總是忽視對最愛的人仔細觀察。 因為太過靠近，我們誤以為已經了解一切。」

編劇希望探討，不帶預設地看清一個人的本質是多麼困難，又是多麼珍貴。

劇情不斷暗示女兒做出越軌行經、背叛父親的信任，緊接著又給出截然相反的真相。 但若站在女兒角度，本應無條件信任她的父親一次次站在質疑角度，何嘗不是另一種背叛呢？



極理性與極感性的下屬

劇中兩位配角的安排也十分有趣，分別是韓藝璃飾演的李御真和盧載沅飾演的具大洪。 御真性格一板一眼、辦案重視證據和推理，是泰洙的超級迷妹；大洪則溫暖又散漫，認為對受害人的同理心才是找出真相的關鍵。 兩人一同被錄取進犯罪行為分析組，截然不同的偵查風格不斷發生碰撞，為整體冷峻緊張的氛圍增添輕鬆趣味。





《如此親密的背叛者》由《衣袖紅鑲邊》導演宋妍華執導，編劇韓雅榮雖是新人，但曾獲得「2021年MBC徵集劇本」優秀獎，實力值得信賴。 這部劇在香港由Viu獨家同步播出，目前已更新到第3集，劇情、演技、畫面各方面都十分優質，一共10集有種不夠看的預感啊！



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