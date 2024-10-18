Weverse「剝削」粉絲+唱片公司的手段又升級了！12月1日起強制施行新會員收費制度

HYBE運營的全球粉絲平臺Weverse將於12月1日推出一項新的付費服務，因其對唱片公司和粉絲的剝削行為而受到批評。 據悉，為了推出這項新的「數位會員」服務，HYBE幾乎強制要求130多家唱片公司參與。

根據《韓國先驅報》10月7日從共同民主黨議員李政文辦公室獨家獲得的電子郵件顯示，Weverse於9月26日通知130家合作的廠牌公司，從12月1日起強制實施名為「數位會員」的訂閱服務。 該服務主要通過Weverse向粉絲提供獨家數碼內容福利，適用於所有藝人的社區，採用按月訂閱的方式。

此項服務與現有的付費會員服務並無明顯差別，卻追求對Weverse有利的收益分配，這令入駐Weverse的唱片公司感到壓力。 許多唱片公司認為現有的會員服務已經足夠。



目前，Weverse通過每年3萬（韓幣，下同）的付費會員服務，向粉絲提供演出及活動門票優先購買資格、專屬藝人內容等福利。 此次新增的數位會員福利包括移除廣告影片、離線保存VOD、影片觀看附加功能（如聲音增強、AI畫質提升、色彩優化）以及數位會員專屬標識等功能。 新的訂閱服務分為月費2,700、3,900、5,400三種類型，訂閱者可根據費用享受不同的權益。

據匿名消息人士透露，數字會員的收益結構是根據訂閱者人數分配，入駐的唱片公司將獲得40%至70%的收益，這一模式適用於所有唱片公司和藝人。 部份唱片公司對此表示不滿，尤其是中小型唱片公司批評Weverse的高額傭金，認為其「商業化利用」了粉絲的忠誠。



雖然大型唱片公司如YG娛樂和SM娛樂在此次收益分配中也適用相同的規則，但由於這些公司擁有龐大的粉絲基礎，即使提供相同的內容，也可以創造更多的收益。 相反，小型唱片公司則可能因為數位會員帶來的收益有限，面臨投入資源與獲得收益不成比例的困境。

截至6月，HYBE旗下的全球粉絲平臺Weverse擁有每月超過1000萬名活躍使用者。 作為粉絲營銷和商務工作中的核心平臺，Weverse在粉絲經濟中扮演著關鍵角色。 與Weverse唯一的競爭對手SM娛樂旗下的Bubble相比，後者僅擁有約200萬付費使用者。



韓國共同民主黨議員李政文指出：「HYBE的Weverse是一個無可替代的獨佔性平臺，負責藝人的直播內容播放、商品銷售和社區運營等。 入駐Weverse的唱片公司在沒有Weverse的情況下，幾乎無法進行粉絲行銷。」他還強調，「HYBE和Weverse在K-pop在線商務和社區平台上確立了壟斷地位，公平貿易委員會應對此類新型壟斷行為進行徹底調查，並檢查是否存在對入駐公司不公平的行為。」

部份K-pop粉絲對新推出的付費會員服務也表達了不滿。 一位25歲的粉絲朴某表示：「在使用Weverse的粉絲中，常常開玩笑說，花錢購買會員服務，最終唯一能用的福利就是演唱會預售。 而如果演唱會不頻繁舉辦，這個福利根本用不上。」她質疑新會員福利能否給粉絲帶來實質性的價值。

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